Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

«В «Спартак» перешёл чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый игрок. Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают футболисты такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол», — цитирует Цорна клубная пресс-служба.

Также генеральный директор «Спартака» добавил, что немец приступит к тренировкам с командой с 1 августа.

Ранее Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак».