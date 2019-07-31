Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол

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Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол
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«В «Спартак» перешёл чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый игрок. Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают футболисты такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол», — цитирует Цорна клубная пресс-служба.

Также генеральный директор «Спартака» добавил, что немец приступит к тренировкам с командой с 1 августа.  

Ранее Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак».

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