«До сих пор в шоке, что Азмун кому-то отдал пас»: как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»

Ключевым эпизодом матча «Зенит» — «Краснодар» стал автогол Дугласа Сантоса, после которого большинство решений арбитра Алексея Еськова было принято в пользу хозяев. Об этом заявил нападающий Ари. По его словам, гости больше заслужили победу, так как до того, как Дзюба забил мяч, было нарушение правил со стороны Бранислава Ивановича. Капитан сине-бело-голубых опроверг эти слова, а дебютант в составе петербуржцев Малком высоко оценил уровень российского футбола.

Санкт-петербургский «Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Домашняя встреча с «Краснодаром» закончилась ничьей — 1:1. Счёт на табло открыл защитник хозяев Дуглас Сантос, забивший мяч в собственные ворота.

По словам полузащитника Александра Ерохина, сине-бело-голубым пришлось проявить характер, чтобы отыграться, однако одноклубники не винят бразильца за допущенную ошибку.

«Мы хотели победить, но, судя по тому, как складывалась встреча, хорошо, что сумели отыграться. Гол в наши ворота — несчастный случай. Мы Дугласа поддержали, он в этом не виноват. Плюс нашей команде, что проявили характер и ещё создавали моменты», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

Нападающий Артём Дзюба, сравнявший счёт в добавленное время, отдал должное «Краснодару». Он отметил, что оба соперника предпочитают открытый футбол и демонстрируют схожую игру, однако половины встречи не были похожи одна на другую.

«Интересный матч, всем понравился. В первом тайме захлёстывали эмоции, но он был содержательным. Второй тайм получился живым, в нём «Зенит» имел подавляющее преимущество. Соперник ничего не создал, мы забили сами себе. Но у нас есть характер, было бы обидно проиграть прямому конкуренту. «Краснодар» — классная команда, нравится с такими играть», — рассказал россиянин.

Кроме того, он признался, что считает свой нынешний гол лучшим за всю карьеру.

«Забыл сказать Азмуну, что я сегодня забил свой лучший мяч, потому что это была первая передача в его карьере. Спасибо ему, до сих пор пребываю в шоке: Сердар кому-то отдал пас», — пошутил Дзюба.

Полузащитник Магомед Оздоев также остался доволен выступлением «Зенита». По его словам, ключевым моментом матча стал автогол, после которого подопечные Сергея Семака сумели собраться и взять контроль над игрой в свои руки.

«Мы полностью владели инициативой, играли хорошо. Во втором тайме соперник не выходил за свою половину поля, но «Зенит» получил случайный гол. После этого повысили темп, сравняли. Могли ещё забить, были моменты. Спасибо болельщикам, что пришли в такое позднее время, был прекрасный матч. Думаю, будем больше забивать. Иногда возникают проблемы с реализацией. Ничего страшного в пропущенном голе нет, такое бывает», — подчеркнул Оздоев.

Эпизод со вторым забитым мячом вызвал возмущение у футболистов «Краснодара». По их мнению, Бранислав Иванович нарушил правило на полузащитнике Тони Вилене, после чего хозяева провели скоростную атаку, которая привела к взятию ворот. Нападающий гостей Ари заявил, что арбитр Алексей Еськов несправедливо принимал большинство решений в пользу сине-бело-голубых.

«Мы недовольны результатом матча. Рефери был очень плох. Он не дал фол, когда «Зенит» оформил гол и счёт стал 1:1. Конечно, там было нарушение правил! Он должен смотреть VAR. «Краснодар» потерял победу из-за судьи. Мы знали, что будет тяжело. Но вы же видели, что после первого гола Еськов стал давать все свистки в пользу соперника. Тяжело играть с такой командой и арбитром», — поделился мнением Ари.

Однако футболисты «Зенита» выразили несогласие с оппонентами. Так, сам Иванович подчеркнул, что отбор мяча был выполнен без нарушения правил.

«Была тяжёлая игра. «Краснодар» хорошо провёл первый тайм, создавал моменты, а нам не хватало концентрации, чтобы забить. Обе команды и довольны, и недовольны счётом. В моменте с забитым мячом гости решили, что я сфолил. Но сразу говорю, что там не было контакта. К тому же есть VAR, всё по делу. Что касается пропущенного гола — такое бывает, недостаток коммуникации. Столь опасная команда всегда может наказать за ошибку», — отметил капитан сине-бело-голубых.

Партнёра по команде подержал и Оздоев.

«Фол в моменте с нашим голом? В интернете всегда такое пишут, но зачем тогда придумали VAR?» — сказал полузащитник.

В матче с «Краснодаром» в составе петербуржцев дебютировал нападающий Малком. Он вышел на поле на 72-й минуте вместо полузащитника Алексея Сутормина. За оставшееся время встречи бразилец не сумел отличиться результативными действиями, однако партнёры по команде выразили уверенность, что в скором времени он сумеет освоиться и показать, на что способен.

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«Первая игра всегда очень тяжелая. Думаю, он продемонстрировал свои хорошие качества. Нам очень нужен такой игрок, мы ждём, что он вольётся в команду, пройдёт период адаптации и покажет себя», — приводит слова Ивановича «Спорт-Экспресс».

Схожей точки зрения придерживается и Дзюба. Он рассказал, что Малком уже успел познакомиться с командой, а также получил лёгкий пинок от нападающего, традиционно достающийся всем новичкам на первой тренировке.

«Что касается Малкома, то видно, что в «Барселону» просто так не попадают. Очень техничный парень, нужно время, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, он будет как Халк на минималках. Жалеть в тоннеле я его не собирался, мой коронный пинок проходил всем. За 40 млн ты пришёл, бесплатно или агроном — его получат все», — заявил нападающий.

Сам бразилец остался доволен своим первым матчем в РПЛ, а также уровнем игры российских команд. По словам Малкома, ему необходимо время, чтобы почувствовать уверенность и наладить контакт с одноклубниками, однако при упорной работе и терпении это произойдёт уже в ближайших встречах.

«Впечатления хорошие, всё могло закончиться лучше. Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нас было больше шансов забить. Не стесняюсь показывать дриблинг, но в ситуациях, когда я делал передачу, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперёд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас», — прокомментировал Малком итоги встречи.