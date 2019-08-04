Капитан «Зенита» назвал трудным матч с «Краснодаром»
- © @zenit_spb
«Очень трудная игра. Встречались две команды, которые любят и умеют играть. «Краснодар» — это команда, которая в каждом моменте знает, как действовать правильно», — приводит слова Ивановича пресс-служба клуба.
Он отметил, что в первом тайме «Зенит» действовал аккуратнее, поскольку такая команда, как «Краснодар», может воспользоваться любой ошибкой.
«В первом тайме мы создали несколько моментов, но не успели забить. Так и во втором тайме нам пришлось непросто — это говорит об уровне футбола в России. Обе команды сыграли на достаточно хорошем уровне», — добавил капитан команды.
Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.
Ранее Сергей Семак рассказал, накажет ли «Зенит» Дугласа дос Сантоса за автогол в матче с «Краснодаром».