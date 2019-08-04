Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо

Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Я знал, что «Краснодар» — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества. Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что старался больше играть в пас не потому, что стеснялся, а потому, что его партнёры по команде находились в более выгодных позициях.

«Я всегда стараюсь двигать игру вперёд, поэтому предпочитал отдавать передачи. Мне ещё предстоит получше притереться к одноклубникам, чтобы в дальнейшем действовать с максимальной эффективностью. Но вообще я не эгоист, мне никогда не жаль отдать мяч», — добавил 22-летний бразилец.

Малком, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит».