Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют в составе команды бразильского форварда Малкова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит»
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«Ему нужно набирать форму, прочувствовать атмосферу стадиона. Мы ему дали столько времени, сколько сочли нужным. Он молодой, будет прибавлять, не стоит думать, что он будет выходит и сразу решать. У него есть необходимые качества, которые мы будем встраивать в схему и надеяться на прогресс», — заявил Семак после матча.

22-летний Малком, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Семак заявил, что не удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».

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