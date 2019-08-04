Семак высказался о дебюте Малкома за «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют в составе команды бразильского форварда Малкова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Ему нужно набирать форму, прочувствовать атмосферу стадиона. Мы ему дали столько времени, сколько сочли нужным. Он молодой, будет прибавлять, не стоит думать, что он будет выходит и сразу решать. У него есть необходимые качества, которые мы будем встраивать в схему и надеяться на прогресс», — заявил Семак после матча.

22-летний Малком, выкупленный у каталонской «Барселоны», вышел на замену на 72-й минуте, сменив Алексея Сутормина.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Семак заявил, что не удовлетворён результатом матча с «Краснодаром».