Семак заявил, что не удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что не удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
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«В первом тайме была осторожная игра, давали сопернику подолгу контролировать. У своих ворот не дали почти ничего создать, создали сами. Во втором ситуация изменилась, но пропустили курьёзный гол. Отыгрались, что, без сомнения, хорошо. Не так чтобы удовлетворён результатом», — заявил Семак на пресс-конференции.

Он отметил, что ему понравилась игра команды в обороне.

«В нападении в первом сыграли неярко, во втором — значительно лучше», — добавил специалист.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Сергей Матвеев назвал справедливой ничью в матче с «Зенитом».

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