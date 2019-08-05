Визит скаута МЮ в Казань, стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом и продажа Соболева: что обсуждали после матчей 4-го тура РПЛ

Главными ньюсмейкерами 4-го тура российской футбольной премьер-лиги стали фанаты «Зенита». В перерыве матча с «Краснодаром» поклонники сине-бело-голубых вступили в конфликт с ОМОНом, а после вывесили на трибуне несогласованный баннер, который некоторые западные СМИ расценили как проявление расизма. В клубе, однако, отвергли подобные обвинения. Встречу между «Рубином» и ЦСКА посетил необычный гость — за игрой Фёдора Чалова и Марио Фернандеса наблюдал скаут «Манчестер Юнайтед», занимающийся подбором игроков для клубов АПЛ. В «Крыльях Советов» разгорелся спор относительно дальнейшей карьеры лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева. Наставник самарского коллектива Миодраг Божович выразил мнение, что 22-летнему форварду стоит сменить клубную прописку, однако губернатор Самарской области выступил против продажи футболиста.

Конфликт

Уже второй раз в сезоне-2019/20 матчи российской премьер-лиги заканчиваются скандалами, связанными с организацией безопасности на стадионах. Ранее матч 2-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» завершился массовыми столкновениями между фанатами москвичей и сотрудниками ОМОНа.

По результатам проверки инцидента, которую проводила специальная совместная комиссия РПЛ и РФС, донская арена получила условную двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 650 тыс. рублей.

В четвёртом туре стычка между болельщиками и правоохранителями вспыхнула на внешнем периметре арены в Санкт-Петербурге.

#ЗенитКраснодар Конфликт ОМОНа с фанатами "Зенита" во время матча с "Краснодаром" pic.twitter.com/ARuqC082CA — СЭ Футбол (@se_football) 3 августа 2019 г.

Конфликт произошёл в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар». По словам очевидцев, несколько сотен поклонников невской команды направились на стилобат в зону для курения, которая была ограждена специальными заборами. Желая расширить периметр из-за большого количества людей, болельщики попытались сдвинуть оградительные модули, на что оперативно отреагировали сотрудники ОМОНа, дежурившие на подступах к стадиону.

В результате стычки пострадал как минимум один человек — сотрудник ОМОНа, которому попали камнем в глаз.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОНа получил травму», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По итогам инцидента 17 человек были привлечены к административной ответственности, хотя, по словам представителей ведомства, серьёзных нарушений общественного порядка не было.

«Матч посетили более 54 тысяч болельщиков. 17 из них были привлечены к административный ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Серьёзных нарушений общественного порядка допущено не было», — цитирует РБК начальника управления информации и общественных связей МВД по Петербургу и области Вячеслава Степченко.

На события оперативно отреагировали в клубе и РПЛ. Представители «Зенита» и премьер-лиги сообщили, что совместно предпримут всё возможное, чтобы выявить зачинщиков и предотвратить повторение случившегося.

«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По её итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в заявлении РПЛ.

Скандал

Кроме столкновений с ОМОНом, фанаты «Зенита» отметились на трибуне баннером, который, по мнению ряда СМИ, может отображать негативное отношение части болельщиков к покупке нападающего «Барселоны» Малкома.

Ранее представители главного фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона» выступали с манифестом и требованиями отказаться от покупки темнокожих игроков. В матче с «Краснодаром» на вираже появился небольшой самодельный баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям».

Неброский самодельный плакат сильно отличался от традиционных красочных и масштабных акций болельщиков «Зенита», однако всё равно был замечен представителями СМИ. РИА Новости со ссылкой на источники в Бразилии пишет, что уже зимой бразилец может покинуть берега Невы из-за фанатских протестов.

А ряд западных изданий, в частности испанское AS, британское The Sun, и французское L'Equipe и вовсе обвинили фанатов «Зенита» в расизме. Подобные факты в стане чемпиона России отвергают.

Так, генеральный директор клуба Александр Медведев уверен, что зарубежные журналисты осознанно подменяют факты.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcompic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 4 августа 2019 г.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил Медведев.

«Зенит» не стал ограничиваться комментариями руководства и наглядно продемонстрировал отношение петербуржской публики к звёздному легионеру. В англоязычных социальных сетях команды выложен специальный ролик с призывом объективно оценивать информацию.

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других», — гласит официальное сообщение чемпионов России.

Наказание

Нарушение нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе и последующее удаление футболиста стало одним из самых обсуждаемых моментов тура. Мнения экспертов и болельщиков разделились: часть из них считает, что аргентинский легионер красно-белых осознанно позволил себе чрезмерную грубость в отношении соперника, другие же уверены, что нападающий просто не увидел приближающегося Антона Шунина.

К примеру, экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди полагает, что Понсе не планировал наносить динамовскому голкиперу травму и даже предпринял попытку минимизировать физическое воздействие на вратаря.

Не представляю более железной красной, чем эта pic.twitter.com/Wiq1rI0GDl — Telingater (@gtelingater) 3 августа 2019 г.

«Ничего звериного по отношению к Шунину он делать не хотел, просто безрассудное нарушение. Вратарь остался на поле, хотя мог и не доиграть матч после такого эпизода. Наверное, в конце Понсе всё-таки понял, что он делает, и успел чуть согнуть ногу», — цитирует Стипиди Euro Football.

Однако другой экс-рефери, Сергей Хусаинов, осудил поведение спартаковского форварда.

«Удаление Понсе? Тут не обсуждается, красная карточка. Такое бандитское нападение. Хорошо, что Шунин жив и здоров после такой атаки», — цитирует арбитра Sport24.

К слову сами участники инцидента предпочли произошедшее не комментировать. Всё, что позволил себе пострадавший Антон Шунин — обнародование результата столкновения с соперником.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX — Сборная России (@TeamRussia) 3 августа 2019 г.

Сразу после матча официальные соцсети РФС опубликовали фотографию груди динамовского вратаря, на которой видны следы от шипов бутс аргентинца.

Позже главное футбольное ведомство страны детально изучит обстоятельства эпизода и вынесет окончательный вердикт для «Спартака». Главный арбитр встречи Владислав Безбородов трактовал действия Понсе, как «серьезное нарушение правил», а не агрессивное поведение на поле — именно такая формулировка внесена в итоговый протокол столичного дерби. Согласно пункту 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, за подобный проступок форвард может быть отлучён от игры на три матча.

Герой

22-летний нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжает своё триумфальное шествие по сезону-2019/20 чемпионата России. Форвард, признанный болельщиками и экспертами лучшим игроком июля, успел отличиться и в первой игре августа. На его счету единственный гол самарцев в ворота «Локомотива». Таким образом, в активе форварда уже четыре мяча в сезоне (для сравнения «Спартак» и «Динамо» за прошедшие матчи смогли отличиться всего по три раза).

Лидирующий в списке бомбардиров РПЛ Соболев уже стал «заветной мечтой» болельщиков многих клубов лиги. К примеру, поклонники ЦСКА уверены, что молодой форвард идеально впишется в юную команду Виктора Гончаренко, а фанаты «Спартака» просят генерального директора клуба Томаса Цорна рассмотреть самарца в качестве усиления линии атаки уже в этом трансферном окне. Кроме того, приходу Соболева будут рады и болельщики «Зенита». Они не сомневаются в том, что в случае выхода футболиста на рынок, именно их команда будет иметь право приоритетного выкупа.

В том, что талантливому форварду стоит как можно быстрее перебраться из Самары в один из топ-клубов страны уверен и главный наставник «Крыльев» Миодраг Божович.

«Очень хорошо, когда игроки поднимают свой уровень. Я не говорю, что Соболева надо продавать сегодня или завтра. Но я надеюсь, что он в будущем сделает такую карьеру, что за ним выстроится очередь», — заявил после матча наставник самарского коллектива.

Столь откровенные мысли наставника относительно дальнейшей судьбы футболиста возмутили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Всё-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, мы разберёмся, что он действительно сказал и что думал. Но отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избавь бог нашу команду от тренера, который несёт такую чушь», — цитирует чиновника Sports.ru

Интрига

Столичный ЦСКА в рамках 4-тура РПЛ отправился в Казань, а вслед за красно-синими в столицу Татарстана прибыл и именитый гость из Англии. За сражением армейцев и местного «Рубина» из ВИП-ложи наблюдал скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда. Специалист известен тем, что отбирает для манкунианцев потенциальных новичков, выступающих в клубах Восточной Европы.

По информации ряда СМИ, агента могли заинтересовать сразу два игрока в составе коллектива Виктора Гончаренко. Речь идёт о нападающем Фёдоре Чалове и защитнике Марио Фернандесе, благодаря которым красно-синие увезли из Казани три очка — на счету Фернандеса результативная передача, гол в активе Чалова.

Однако не исключено, что в Казань Килибарда прибыл для просмотра футболистов местной команды. В частности, грузинского хавбека Зурико Давиташвили и его соотечественника Хвичи Кварацхелии. Об этом в своих социальных сетях сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. Впрочем, увидеть одного из них в деле скауту так и не удалось — Кварацхелия пропустил встречу из-за простуды.

Сам агент не стал раскрывать карты и отказался рассказывать журналистам о цели своего визита, при этом усилил интригу и комплементарно отозвался о Чалове.

«Я не комментирую свою работу. Фёдор? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал», — цитирует скаута АПЛ Sport24.