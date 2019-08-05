Визит скаута МЮ в Казань, стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом и продажа Соболева: что обсуждали после матчей 4-го тура РПЛ

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Ксения Рахновская
Главными ньюсмейкерами 4-го тура российской футбольной премьер-лиги стали фанаты «Зенита». В перерыве матча с «Краснодаром» поклонники сине-бело-голубых вступили в конфликт с ОМОНом, а после вывесили на трибуне несогласованный баннер, который некоторые западные СМИ расценили как проявление расизма. В клубе, однако, отвергли подобные обвинения. Встречу между «Рубином» и ЦСКА посетил необычный гость — за игрой Фёдора Чалова и Марио Фернандеса наблюдал скаут «Манчестер Юнайтед», занимающийся подбором игроков для клубов АПЛ. В «Крыльях Советов» разгорелся спор относительно дальнейшей карьеры лучшего бомбардира РПЛ Александра Соболева. Наставник самарского коллектива Миодраг Божович выразил мнение, что 22-летнему форварду стоит сменить клубную прописку, однако губернатор Самарской области выступил против продажи футболиста.
Визит скаута МЮ в Казань, стычка фанатов «Зенита» с ОМОНом и продажа Соболева: что обсуждали после матчей 4-го тура РПЛ
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Конфликт 

Уже второй раз в сезоне-2019/20 матчи российской премьер-лиги заканчиваются скандалами, связанными с организацией безопасности на стадионах. Ранее матч 2-го тура между «Ростовом» и «Спартаком» завершился массовыми столкновениями между фанатами москвичей и сотрудниками ОМОНа.

По результатам проверки инцидента, которую проводила специальная совместная комиссия РПЛ и РФС, донская арена получила условную двухматчевую дисквалификацию и штраф в размере 650 тыс. рублей.

В четвёртом туре стычка между болельщиками и правоохранителями вспыхнула на внешнем периметре арены в Санкт-Петербурге.

Конфликт произошёл в перерыве матча «Зенит» — «Краснодар». По словам очевидцев, несколько сотен поклонников невской команды направились на стилобат в зону для курения, которая была ограждена специальными заборами. Желая расширить периметр из-за большого количества людей, болельщики попытались сдвинуть оградительные модули, на что оперативно отреагировали сотрудники ОМОНа, дежурившие на подступах к стадиону.

В результате стычки пострадал как минимум один человек — сотрудник ОМОНа, которому попали камнем в глаз.

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжёлый предмет в сотрудников ОМОНа, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОНа получил травму», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По итогам инцидента 17 человек были привлечены к административной ответственности, хотя, по словам представителей ведомства, серьёзных нарушений общественного порядка не было.

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«Матч посетили более 54 тысяч болельщиков. 17 из них были привлечены к административный ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Серьёзных нарушений общественного порядка допущено не было», — цитирует РБК начальника управления информации и общественных связей МВД по Петербургу и области Вячеслава Степченко.

На события оперативно отреагировали в клубе и РПЛ. Представители «Зенита» и премьер-лиги сообщили, что совместно предпримут всё возможное, чтобы выявить зачинщиков и предотвратить повторение случившегося.

«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По её итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в заявлении РПЛ.

Скандал

Кроме столкновений с ОМОНом, фанаты «Зенита» отметились на трибуне баннером, который, по мнению ряда СМИ, может отображать негативное отношение части болельщиков к покупке нападающего «Барселоны» Малкома.

Ранее представители главного фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона» выступали с манифестом и требованиями отказаться от покупки темнокожих игроков. В матче с «Краснодаром» на вираже появился небольшой самодельный баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям».

Неброский самодельный плакат сильно отличался от традиционных красочных и масштабных акций болельщиков «Зенита», однако всё равно был замечен представителями СМИ. РИА Новости со ссылкой на источники в Бразилии пишет, что уже зимой бразилец может покинуть берега Невы из-за фанатских протестов.

А ряд западных изданий, в частности испанское AS, британское The Sun, и французское L'Equipe и вовсе обвинили фанатов «Зенита» в расизме. Подобные факты в стане чемпиона России отвергают.

Так, генеральный директор клуба Александр Медведев уверен, что зарубежные журналисты осознанно подменяют факты.

«Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил Медведев.

«Зенит» не стал ограничиваться комментариями руководства и наглядно продемонстрировал отношение петербуржской публики к звёздному легионеру. В англоязычных социальных сетях команды выложен специальный ролик с призывом объективно оценивать информацию.

«54 078 человек вместе приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других», — гласит официальное сообщение чемпионов России.

 

Наказание

Нарушение нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе и последующее удаление футболиста стало одним из самых обсуждаемых моментов тура. Мнения экспертов и болельщиков разделились: часть из них считает, что аргентинский легионер красно-белых осознанно позволил себе чрезмерную грубость в отношении соперника, другие же уверены, что нападающий просто не увидел приближающегося Антона Шунина.

К примеру, экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди полагает, что Понсе не планировал наносить динамовскому голкиперу травму и даже предпринял попытку минимизировать физическое воздействие на вратаря.

«Ничего звериного по отношению к Шунину он делать не хотел, просто безрассудное нарушение. Вратарь остался на поле, хотя мог и не доиграть матч после такого эпизода. Наверное, в конце Понсе всё-таки понял, что он делает, и успел чуть согнуть ногу», — цитирует Стипиди Euro Football.

Однако другой экс-рефери, Сергей Хусаинов, осудил поведение спартаковского форварда.

«Удаление Понсе? Тут не обсуждается, красная карточка. Такое бандитское нападение. Хорошо, что Шунин жив и здоров после такой атаки», — цитирует арбитра Sport24.

К слову сами участники инцидента предпочли произошедшее не комментировать. Всё, что позволил себе пострадавший Антон Шунин — обнародование результата столкновения с соперником.

Сразу после матча официальные соцсети РФС опубликовали фотографию груди динамовского вратаря, на которой видны следы от шипов бутс аргентинца.

Позже главное футбольное ведомство страны детально изучит обстоятельства эпизода и вынесет окончательный вердикт для «Спартака». Главный арбитр встречи Владислав Безбородов трактовал действия Понсе, как «серьезное нарушение правил», а не агрессивное поведение на поле — именно такая формулировка внесена в итоговый протокол столичного дерби. Согласно пункту 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, за подобный проступок форвард может быть отлучён от игры на три матча.

Герой 

22-летний нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев продолжает своё триумфальное шествие по сезону-2019/20 чемпионата России. Форвард, признанный болельщиками и экспертами лучшим игроком июля, успел отличиться и в первой игре августа. На его счету единственный гол самарцев в ворота «Локомотива». Таким образом, в активе форварда уже четыре мяча в сезоне (для сравнения «Спартак» и «Динамо» за прошедшие матчи смогли отличиться всего по три раза).

Лидирующий в списке бомбардиров РПЛ Соболев уже стал «заветной мечтой» болельщиков многих клубов лиги. К примеру, поклонники ЦСКА уверены, что молодой форвард идеально впишется в юную команду Виктора Гончаренко, а фанаты «Спартака» просят генерального директора клуба Томаса Цорна рассмотреть самарца в качестве усиления линии атаки уже в этом трансферном окне. Кроме того, приходу Соболева будут рады и болельщики «Зенита». Они не сомневаются в том, что в случае выхода футболиста на рынок, именно их команда будет иметь право приоритетного выкупа.

В том, что талантливому форварду стоит как можно быстрее перебраться из Самары в один из топ-клубов страны уверен и главный наставник «Крыльев» Миодраг Божович.

«Очень хорошо, когда игроки поднимают свой уровень. Я не говорю, что Соболева надо продавать сегодня или завтра. Но я надеюсь, что он в будущем сделает такую карьеру, что за ним выстроится очередь», — заявил после матча наставник самарского коллектива.

Столь откровенные мысли наставника относительно дальнейшей судьбы футболиста возмутили губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Всё-таки русский язык для Божовича не родной, и я надеюсь, мы разберёмся, что он действительно сказал и что думал. Но отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избавь бог нашу команду от тренера, который несёт такую чушь», — цитирует чиновника Sports.ru

Интрига 

Столичный ЦСКА в рамках 4-тура РПЛ отправился в Казань, а вслед за красно-синими в столицу Татарстана прибыл и именитый гость из Англии. За сражением армейцев и местного «Рубина» из ВИП-ложи наблюдал скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда. Специалист известен тем, что отбирает для манкунианцев потенциальных новичков, выступающих в клубах Восточной Европы.

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По информации ряда СМИ, агента могли заинтересовать сразу два игрока в составе коллектива Виктора Гончаренко. Речь идёт о нападающем Фёдоре Чалове и защитнике Марио Фернандесе, благодаря которым красно-синие увезли из Казани три очка — на счету Фернандеса результативная передача, гол в активе Чалова.

Однако не исключено, что в Казань Килибарда прибыл для просмотра футболистов местной команды. В частности, грузинского хавбека Зурико Давиташвили и его соотечественника Хвичи Кварацхелии. Об этом в своих социальных сетях сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. Впрочем, увидеть одного из них в деле скауту так и не удалось — Кварацхелия пропустил встречу из-за простуды.

Сам агент не стал раскрывать карты и отказался рассказывать журналистам о цели своего визита, при этом усилил интригу и комплементарно отозвался о Чалове.

«Я не комментирую свою работу. Фёдор? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал», — цитирует скаута АПЛ Sport24.

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