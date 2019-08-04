РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом

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Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, который произошёл в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом
  • © Alexander Kulebyakin
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«По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончании матча начата РПЛ. По её итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений», — говорится в заявлении на официальном сайте РПЛ.

До этого с представителями силовых структур также столкнулись болельщики «Спартака» после матча второго тура чемпионата с «Ростовом» (2:2). 

Ранее Тина Канделаки раскритиковала представителей ОМОНа за избиение болельщиков.

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