Канделаки раскритиковала представителей ОМОНа за избиение болельщиков

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала последние инциденты с сотрудниками ОМОНа, избивающими болельщиков.
Канделаки раскритиковала представителей ОМОНа за избиение болельщиков
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В Ростове и Санкт-Петербурге с фанатами работает ОМОН. Гостеприимство, комфорт и безопасность на наших стадионах выпали из списка приоритетов. Я искренне не понимаю, какой урок преподаёт болельщикам резиновая дубинка. КДК теперь имеет возможность оценить последствия своего попустительства в ростовском инциденте с ОМОНом. Считаю, что все службы, обеспечивающие безопасность на стадионах, должны вернуть себе хладнокровие, в том числе за счёт отстранения самых горячих голов», — написала Канделаки в Telegram.

Инциденты болельщиков с силовыми структурами были зафиксированы после матча «Ростов» — «Спартак» (2:2) и в перерыве поединка «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

Ранее Хусаинов обвинил судейскую бригаду матча «Зенит» — «Краснодар» в коррупции.

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