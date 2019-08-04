Хусаинов обвинил судейскую бригаду матча «Зенит» — «Краснодар» в коррупции

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судей матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«В концовке встречи, перед забитым мячом «Зенита», Иванович в центре поля фолил на игроке «Краснодара». Матч должны были остановить и, соответственно, гол не засчитывать. Но это же Лёша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните встречу ЦСКА — «Локомотив». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно такой же ситуации с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не подозвал Еськова. Почему? Коррупция!» — цитирует Хусаинова Sport24.

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», забив гол в компенсированное время ко второму тайму.

Ранее Бышовец заявил, что не столько VAR, сколько навар предопределяет ход матчей чемпионата России.