Бышовец: не столько VAR, сколько навар предопределяет ход матчей чемпионата России

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал судейство в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар».
Бышовец: не столько VAR, сколько навар предопределяет ход матчей чемпионата России
  • Reuters

«Двойные стандарты, решения судьи влияли на развитие и качество игры. У меня сложилось впечатление, что в России реформы всегда идут очень тяжело — что в экономике, что в спорте. Не столько VAR, сколько навар предопределяет происходящее в матчах чемпионата России. Думаю, что гола «Зенита» в той результативной атаке не должно было случиться», — цитирует Бышовца «Спорт уик-энд».

Также заслуженный тренер СССР добавил, что игра оставила приятное впечатление, а «Зенит» выглядел предпочтительнее соперника.

Ранее сообщалось, что говорили тренеры после матча «Зенит» — «Краснодар».

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