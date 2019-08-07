Поражение киевского «Динамо», успех «Карабаха» и синдром ничьей «Аякса»: итоги матчей 3-го раунда квалификации ЛЧ

В Лиге чемпионов состоялись пять матчей третьего раунда квалификационного турнира. Украинское «Динамо» уступило бельгийскому «Брюгге», а азербайджанский «Карабах» взял верх над кипрским АПОЭЛ. Голландский «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, уступая по ходу встречи, а экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес провёл всю игру на скамейке запасных.

Новый облик «Аякса» и Промес на скамейке

Третий раунд квалификации Лиги чемпионов является примечательным не только из-за дебюта «Краснодара» в главном клубном турнире Старого Света. За день до предстоящей игры кубанцев на футбольных полях Европы состоялись пять матчей. В одном из самых ожидаемых из них «Аякс» встречался с ПАОК, который впервые за 34 года завоевал золото чемпионата Греции.

Один из главных вопросов заключался в нынешнем состоянии голландского коллектива. В прошедшем сезоне «Аякс» стал одной из главных сенсаций турнира и дошёл до полуфинала, обыграв «Реал» и «Ювентус». Но летом команда лишилась сразу двух лидеров в лице Маттейса де Лигта и Френки де Йонга, которые отправились в Турин и Барселону соответственно. Таким образом, Эрику тен Хагу пришлось в кратчайшие сроки перестроить игру своего коллектива и найти молодым звёздам адекватную замену. Пока с этим существуют явные проблемы, о чём говорит ничья с возглавляемым Леонидом Слуцким «Витессом» в первом туре чемпионата Нидерландов.

В свете этого, голландский клуб провёл серьёзную работу на трансферном рынке, пригласив сразу семь новых футболистов. При этом самым дорогостоящим приобретением стал экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ради покупки которого «Аякс» расстался с €15,7 млн (по информации Transfermarkt). Тем примечательнее, что в гостевой игре с ПАОК хавбек так и не сыграл ни одной минуты.

В целом, встреча на стадионе «Тумба» показала, что «божьи сыновья» по-прежнему остаются сильным коллективом, который способен здорово проявить себя в грядущем турнире. Подопечные тен Хага смотрелись заметно активнее своих соперников и уже на десятой минуте полузащитник гостей Хаким Зийех поразил ворота Александроса Пасхалакиса. Марокканец исполнил подачу со штрафного, но мяч оказался в сетке, так и не коснувшись ни одного из футболистов.

Однако концовка первого тайма показала, что «Аякс» так и не научился удерживать преимущество в счёте. Всего за семь минут он позволил действующему чемпиону Греции дважды поразить свои ворота, причём оба раза после подач верхом. Отсутствием в штрафной площади де Лигта умело воспользовались сначала Чуба Акпом, а затем и Лео Матос, «расстрелявшие» Андре Онану.

Во второй половине коллектив тен Хага продемонстрировал волю к победе и полностью переиграл своего оппонента. Так, за вторые 45 минут голландцы нанесли в шесть раз больше ударов по воротам (12:2) и на четыре больше в створ (4:0). К этому моменту наставник уже успел выпустить на поле ветерана Клааса-Яна Хунтелаара, которому и было суждено стать одним из главных героев встречи. Форвард подставил ногу под неудачный вынос Фернанду Варелы и восстановил статус-кво.

Таким образом, сам Хунтелаар забил свой 11-й мяч и вышел на второе место по числу голов за «Аякс» в 2019 году. Столько же у Донни ван де Бека, а лидирует по этому показателю Душан Тадич (20 голов). Кроме того, голландская команда продлила свою беспроигрышную серию в противостоянии с греческими коллективами, которая на данный момент насчитывает уже девять матчей.

Один удар в створ «Динамо» и гол с пенальти «Брюгге»

Ещё одно интересное событие состоялось на стадионе «Ян Брейдель», где местный «Брюгге» принимал киевское «Динамо». Оба коллектива довольно часто выступают в главном клубном турнире континента. Так, бельгийцы год назад заняли третье место в квартете A. «Чёрно-синие» обошли «Монако», но не смогли составить достойную конкуренцию дортмундской «Боруссии» и «Атлетико».

Что касается украинцев, то в последний раз они оказывались в числе участников первенства в сезоне-2016/17, но тогда заняли четвёртое место в группе с «Наполи», «Бенфикой» и «Бешикташем». После этого киевские футболисты дважды пытались пробиться в Лигу чемпионов, но оба раза вылетали в ходе квалификации. Два года назад они потерпели поражение от «Янг Бойз» в третьем раунде, а в прошлом году уступили «Аяксу».

Не очень удачно начался для них и нынешний поход за путёвкой в групповой этап. За 90 минут подопечные Александра Хацкевича так и не смогли найти ключи к обороне соперника. За весь матч они нанесли 11 ударов по воротам Симона Миньоле, но лишь один из них дошёл до створа. Артём Беседин мощно приложился к мячу, но экс-голкипер «Ливерпуля» справился с ударом.

«Брюгге» действовал в атаке чуть более собранно, а ключевой момент встречи произошёл на 37-й минуте. Александр Караваев нарушил правила в собственной штрафной, а главный арбитр Хавьер Эстрада Фернандес указал на «точку». К ней подошёл Ханс Ванакен, который совсем недавно входил в сферу интересов московского «Спартака». Хавбек уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам и открыл счёт.

Впоследствии «Динамо» могло сравнять, но в нужный момент удача отвернулась от его футболистов. Сначала вышедший на замену в перерыве Жерсон Родригес имел отличный шанс восстановить паритет, но мяч после его удара отбил защитник. А затем отличный момент упустил Карлос де Пена, пробивший сильно мимо.

Сенсация от «Карабаха» и гол-престижа АПОЭЛ

Одной из главных сенсаций игрового дня в Лиге чемпионов стало выступление «Карабаха», который был единственным, кто смог добиться победы на выезде. Азербайджанцы не стушевались перед чемпионом Кипра АПОЭЛ и приблизились к своему возвращению в групповой турнир соревнований.

Также по теме Усиление к Лиге чемпионов и работа на перспективу: зачем «Локомотиву» покупать нападающего Комличенко Николай Комличенко близок к переходу из клуба «Млада Болеслав» в московский «Локомотив». По данным СМИ, лучший бомбардир чемпионата...

В сезоне-2014/15 «Карабах» впервые в своей истории дебютировал в основной стадии Лиги Европы и с тех пор ни разу не оставался без еврокубков. При этом самый успешный сезон «скакуны» провели два года назад, когда добились права выступать в Лиге чемпионов. Подопечные Гурбана Гурбанова заняли последнее, четвёртое место, но успели порадовать своих болельщиков, дважды отобрав очки у грозного «Атлетико».

Что касается АПОЭЛ, то киприоты в последний раз выступали в Лиге чемпионов в том же самом году, что и «Карабах». Команда попала в «группу смерти» вместе с «Реалом», «Тоттенхэмом» и «Боруссией» из Дортмунда и ожидаемо заняла четвёртое место.

Первый тайм получился довольно равным, и оба коллектива имели сразу несколько хороших моментов для взятия ворот. При этом немного ближе были хозяева, которые в ходе одной атаки и отметились опасным ударом, и имели право претендовать на пенальти. Мусса Аль-Тамари оказался на газоне после контакта с Маркосом Мичелом, но арбитр счёл его падение слишком картинным.

После перерыва «Карабах» взвинтил темп и дважды поразил ворота соперника за 16 минут. Сначала Махир Эмрели воспользовался нерасторопностью защитников и легко отправил мяч в сетку, а затем Магайе Гейе замкнул прострел с фланга. АПОЭЛ смог лишь отыграть один гол и сохранить интригу. На пятой компенсированной минуте Гиоргос Меркис мощно пробил головой после подачи углового и оставил команде шансы на выход в следующий раунд отборочного турнира.