35 тысяч проданных билетов, возвращение Вандерсона и советы Ари: как «Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов

До дебюта «Краснодара» в Лиге чемпионов остаётся меньше суток. Пресс-служба команды сообщила, что матч третьего квалификационного раунда с «Порту» пройдёт при полных трибунах. Главный тренер Сергей Матвеев заявил, что российский коллектив рассчитывает навязать свою игру и не будет ориентироваться на соперника, а нападающий Ари признался, что рад вернуться в главный европейский турнир.

Меньше суток остаётся до встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» у себя дома примет «Порту». Весь город активно готовится к дебюту команды на столь высоком уровне, а многие болельщики выразили желание лично наблюдать за историческим противостоянием. Как сообщила пресс-служба «быков», все места на трибунах одноимённого стадиона (а их более 35 тыс.) распроданы, причём 15 тыс. билетов были реализованы в первый же день продаж.

Однако у столь большого ажиотажа присутствует и обратная сторона: некоторые спекулянты предлагают билеты за сумму, в семь раз превышающую первоначальную стоимость. К борьбе с ними привлечены сотрудники стадиона и полиция.

В то же время большой футбольный праздник, сопровождаемый развлекательными мероприятиями в общественных местах, не помешает нормальной жизни города. Сообщается, что за порядком в день встречи будут следить 333 сотрудника правоохранительных органов.

Футболисты португальского коллектива прибыли в Краснодар накануне и уже успели осмотреть город. В частности, они прошлись по центральной улице Красной, известной своими музеями, театрами и памятниками архитектуры.

«Будем исходить из своих сильных сторон»

В преддверии дебюта в Лиге чемпионов главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о готовности команды к встрече с «Порту», а также провёл параллель с матчем четвёртого тура РПЛ, в котором она сыграла вничью с санкт-петербургским «Зенитом».

— В каком состоянии «Краснодар» подходит к встрече с «Порту»?

— С командой всё в порядке. Мы остались довольны результатом матча с «Зенитом». Понимаем, что город ждёт предстоящей игры, все билеты распроданы. Мы к ней готовы.

— Полузащитник Вандерсон пропустил встречу четвёртого тура чемпионата России. Выйдет ли он на поле завтра?

— Да, у бразильца была небольшая температура, но он уже тренируется с нами и скорее всего примет участие в завтрашнем матче.

— Вероятно, «Порту» будет активно прессинговать «Краснодар» по всей ширине поля. Что вы намерены противопоставить этому?

— В игре с «Зенитом» были некоторые нюансы, которые нас не устроили. Пытаемся их устранить. Осознаём, что «Порту» — непростая команда, поэтому будем пытаться использовать свои сильные стороны. Разумеется, они будут делать то же самое. Поэтому посмотрим, кто лучше справится со своей задачей.

— Будет ли для вас преимуществом то, что для «Порту» завтрашний матч станет первым в сезоне?

— Да, мы уже провели несколько встреч в чемпионате России, и, возможно, это действительно станет для нас подспорьем. Но я бы не решился говорить об этом с полной уверенностью.

— «Краснодар» практикует атакующий футбол, хотя иногда положительный результат приносила игра вторым номером. Не стоит ли отойти от привычной тактики?

— Нет, я так не думаю. Будем исходить из своих сильных сторон и пытаться навязывать нашу игру. Не планируем ориентироваться на «Порту».

— Матч с «Зенитом» многие называли репетицией перед «Порту». В чём заключается схожесть между этими двумя коллективами?

— Действительно, по игре «Порту» напоминает «Зенит». Они быстро переходят в атаку, используя средние и длинные передачи. Это была хорошая репетиция, потому что встреча получилась напряжённой. Команды терпела в те моменты, когда что-то не получалось. Это поможет нам и завтра.

«Счастлив, что ещё раз сыграю в Лиге чемпионов»

Нападающий «Краснодара» Ари также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча и рассказал, какие напутствия даёт своим партнёрам по коллективу.

— Что вы можете сказать о «Порту»?

— Мне известно, что это сильная команда, поэтому результат встречи будет полностью зависеть от нас. У «Краснодара» есть возможность провести первый матч дома, где нас будут поддерживать наши болельщики. Поэтому важно достичь положительного результата.

— Насколько опыт португальцев поможет им в завтрашней игре?

— «Порту» регулярно выступает в Лиге чемпионов. Но мы будем придерживаться тактики, которую нам подскажет главный тренер.

— Вы являетесь одним из лидеров «Краснодара». Какая роль будет вам отведена завтра?

— Для меня важнее всего находиться на поле и помогать своему коллективу. Пока не знаю, какой состав выйдет на встречу с «Порту», но я всегда нахожусь в распоряжении главного тренера, какое бы решение он ни принял. Все без исключения футболисты готовы продемонстрировать, на что способны.

— Вы обладаете большим опытом участия в Лиге чемпионов, чем ваши партнёры по команде. Что бы вы им посоветовали в преддверии завтрашней встречи?

— Я очень счастлив, что ещё раз сыграю в этом турнире, и рад, что являюсь частью «Краснодара». Партнёрам пытаюсь донести, что это очень важное соревнование, в котором мечтает выступить каждый. Поэтому необходимо показать хороший футбол, чтобы достигнуть чего-то большего. Мы все готовы и крайне сконцентрированы.