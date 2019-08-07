35 тысяч проданных билетов, возвращение Вандерсона и советы Ари: как «Краснодар» готовится к дебюту в Лиге чемпионов
Меньше суток остаётся до встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которой «Краснодар» у себя дома примет «Порту». Весь город активно готовится к дебюту команды на столь высоком уровне, а многие болельщики выразили желание лично наблюдать за историческим противостоянием. Как сообщила пресс-служба «быков», все места на трибунах одноимённого стадиона (а их более 35 тыс.) распроданы, причём 15 тыс. билетов были реализованы в первый же день продаж.
Однако у столь большого ажиотажа присутствует и обратная сторона: некоторые спекулянты предлагают билеты за сумму, в семь раз превышающую первоначальную стоимость. К борьбе с ними привлечены сотрудники стадиона и полиция.
В то же время большой футбольный праздник, сопровождаемый развлекательными мероприятиями в общественных местах, не помешает нормальной жизни города. Сообщается, что за порядком в день встречи будут следить 333 сотрудника правоохранительных органов.
Футболисты португальского коллектива прибыли в Краснодар накануне и уже успели осмотреть город. В частности, они прошлись по центральной улице Красной, известной своими музеями, театрами и памятниками архитектуры.
💪Bom dia, Krasnodar#FCPorto#UCL#FCKFCPpic.twitter.com/Vrd66ivsx6— FC Porto (@FCPorto) August 6, 2019
«Будем исходить из своих сильных сторон»
В преддверии дебюта в Лиге чемпионов главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о готовности команды к встрече с «Порту», а также провёл параллель с матчем четвёртого тура РПЛ, в котором она сыграла вничью с санкт-петербургским «Зенитом».
— В каком состоянии «Краснодар» подходит к встрече с «Порту»?
— С командой всё в порядке. Мы остались довольны результатом матча с «Зенитом». Понимаем, что город ждёт предстоящей игры, все билеты распроданы. Мы к ней готовы.
— Полузащитник Вандерсон пропустил встречу четвёртого тура чемпионата России. Выйдет ли он на поле завтра?
— Да, у бразильца была небольшая температура, но он уже тренируется с нами и скорее всего примет участие в завтрашнем матче.
— Вероятно, «Порту» будет активно прессинговать «Краснодар» по всей ширине поля. Что вы намерены противопоставить этому?
— В игре с «Зенитом» были некоторые нюансы, которые нас не устроили. Пытаемся их устранить. Осознаём, что «Порту» — непростая команда, поэтому будем пытаться использовать свои сильные стороны. Разумеется, они будут делать то же самое. Поэтому посмотрим, кто лучше справится со своей задачей.
— Будет ли для вас преимуществом то, что для «Порту» завтрашний матч станет первым в сезоне?
— Да, мы уже провели несколько встреч в чемпионате России, и, возможно, это действительно станет для нас подспорьем. Но я бы не решился говорить об этом с полной уверенностью.
— «Краснодар» практикует атакующий футбол, хотя иногда положительный результат приносила игра вторым номером. Не стоит ли отойти от привычной тактики?
— Нет, я так не думаю. Будем исходить из своих сильных сторон и пытаться навязывать нашу игру. Не планируем ориентироваться на «Порту».
— Матч с «Зенитом» многие называли репетицией перед «Порту». В чём заключается схожесть между этими двумя коллективами?
— Действительно, по игре «Порту» напоминает «Зенит». Они быстро переходят в атаку, используя средние и длинные передачи. Это была хорошая репетиция, потому что встреча получилась напряжённой. Команды терпела в те моменты, когда что-то не получалось. Это поможет нам и завтра.
«Счастлив, что ещё раз сыграю в Лиге чемпионов»
Нападающий «Краснодара» Ари также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча и рассказал, какие напутствия даёт своим партнёрам по коллективу.
— Что вы можете сказать о «Порту»?
— Мне известно, что это сильная команда, поэтому результат встречи будет полностью зависеть от нас. У «Краснодара» есть возможность провести первый матч дома, где нас будут поддерживать наши болельщики. Поэтому важно достичь положительного результата.
— Насколько опыт португальцев поможет им в завтрашней игре?
— «Порту» регулярно выступает в Лиге чемпионов. Но мы будем придерживаться тактики, которую нам подскажет главный тренер.
— Вы являетесь одним из лидеров «Краснодара». Какая роль будет вам отведена завтра?
— Для меня важнее всего находиться на поле и помогать своему коллективу. Пока не знаю, какой состав выйдет на встречу с «Порту», но я всегда нахожусь в распоряжении главного тренера, какое бы решение он ни принял. Все без исключения футболисты готовы продемонстрировать, на что способны.
— Вы обладаете большим опытом участия в Лиге чемпионов, чем ваши партнёры по команде. Что бы вы им посоветовали в преддверии завтрашней встречи?
— Я очень счастлив, что ещё раз сыграю в этом турнире, и рад, что являюсь частью «Краснодара». Партнёрам пытаюсь донести, что это очень важное соревнование, в котором мечтает выступить каждый. Поэтому необходимо показать хороший футбол, чтобы достигнуть чего-то большего. Мы все готовы и крайне сконцентрированы.
- Новые звёзды и дебют VAR в Петербурге: почему матч «Зенит» — «Краснодар» станет одним из важнейших на старте РПЛ
- «Пропущенный мяч — курьёзный эпизод»: что говорили тренеры после матча «Зенит» — «Краснодар»
- «До сих пор в шоке, что Азмун кому-то отдал пас»: как игроки оценили результат матча «Зенит» — «Краснодар»
- Спасительный гол Дзюбы на 92-й минуте, финт с пасом Фернандеса и дебют Глушакова за «Ахмат»: чем запомнился 4-й тур РПЛ
- «На стадионе важно чувствовать себя в безопасности»: футбольная общественность отреагировала на драки фанатов с ОМОНом