«На стадионе важно чувствовать себя в безопасности»: футбольная общественность отреагировала на драки фанатов с ОМОНом

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины 1994 года рождения, которого подозревают в умышленном нападении на сотрудника Росгвардии при исполнении во время матча «Зенит» — «Краснодар». На этом фоне депутат Госдумы Дмитрий Свищёв и член комитета по этике РФС Андрей Созин выразили мнение, что руководству РФС и РПЛ нужно улучшить взаимодействие с представителями МВД и Росгвардии, чтобы предотвратить новые драки фанатов с ОМОНом.

«Умышленно и из хулиганских побуждений ударил сотрудника ОМОН»

Старт нового сезона чемпионата России по футболу получился достаточно ярким и интересным. На матчи собираются десятки тысяч болельщиков, а команды показывают красивую игру. К сожалению, омрачили эту картину стычки между фанатами и сотрудниками ОМОНа, которые произошли уже в двух играх.

Первыми в новостную хронику попали поклонники «Спартака», столкнувшиеся с правоохранителями на выходе с «Ростов Арены». В минувшие выходные похожий инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Конфликт между фанатами сине-бело-голубых и сотрудниками Росгвардии разгорелся в перерыве матча с «Краснодаром».

По результатам этой драки возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 25-летний подозреваемый. Следствие утверждает, что мужчина действовал умышленно и из хулиганских побуждений нанёс заместителю командира оперативного батальона ОМОНа удар посторонним предметом, предположительно камнем. К расследованию дела подключилось Главное управление СКР по Северной столице. Следователи настаивают на аресте подозреваемого.

«По данным следствия, подозреваемый вечером 3 августа 2019 года, находясь на территории стадиона «Газпром-Арена» во время футбольного матча, действуя умышленно и из хулиганских побуждений, ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН... находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Тем временем российская футбольная общественность обеспокоена участившимися случаями агрессивного поведения на стадионах страны. РПЛ, РФС, а также «Спартак» и «Зенит» уже выступили с соответствующими заявлениями. В них говорится о необходимости ведения совместной работы по предотвращению подобных случаев, а также подчёркивается приоритетная задача в работе с болельщиками — спортивный стадион должен быть зоной полного комфорта и безопасности для зрителей.

После беспорядков на «Газпром Арене» уже создана специальная комиссия РПЛ, которую возглавил директор по безопасности лиги Александр Мейтин.

Кроме того, настороженно к последним событиям отнеслись в Общественной наблюдательной комиссии. Правозащитники направили письмо на имя президента РФС Александра Дюкова с предложением о создании рабочей группы по мониторингу соблюдения прав болельщиков. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

«Рабочая группа с определённой периодичностью будет проводить заседания, рассматривать случаи нарушений прав фанатов. В особенности — инциденты с применением физической силы. Нужно проверять обоснованность применения этой силы. Надо, чтобы человек, приходя на стадион, чувствовал себя защищённым. Необходимо избежать перегиба на местах», — цитирует правозащитника «Спорт-экспресс».

«Должна быть адекватность в действиях»

На участившиеся случаи драк на российских стадионах обратили внимание и в Госдуме. Так, депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал не делать поспешных выводов относительно зачинщиков и виновников драк в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также обратился к футбольным властям с просьбой найти взаимопонимание с представителями силовых структур.

«К сожалению, жёсткость правоохранительных органов по отношению к болельщикам действительно присутствует. Однако нужно знать все нюансы, чтобы делать окончательные выводы», — рассказал Свищёв RT.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что по итогам последних событий должны быть оперативно приняты меры для повышения качества организации спортивно-массовых мероприятий.

«Везде должна быть адекватность в действиях. Я говорю о сотрудниках МВД, ОМОНа, болельщиках, да и в целом обо всех гражданах. Если эту грань переступить, люди перестанут отпускать детей на стадионы. Нужно соблюдать баланс. Стадион должен быть самым безопасным местом в мире, а полиции следует нас охранять, а не бить болельщиков дубинками», — резюмировал депутат.

В свою очередь, член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с RT призвал дождаться результатов официального расследования событий в Санкт-Петербурге. При этом он отметил, что порой количество сотрудников силовых ведомств на стадионах необоснованно завышено.

«Моё мнение: ОМОН на стадионе — это лишнее. Можно обойтись и без него. Сам в качестве зрителя попадал в неприятные ситуации. Долго не мог выйти с территории «Лужников» после матча ЦСКА в Лиге чемпионов. Зачем-то оцепили все районы. Как выйти? Большое скопление войск на стадионе — не самое лучшее решение. Нет никаких поводов сгонять такое количество бойцов», — отметил футбольный функционер.

При этом Созин заявил, что клубам необходимо наладить взаимодействие с правоохранителями.

«Решение о вводе того же ОМОНа на стадион принимает не клуб. Вряд ли тот же Евгений Гинер (президент ЦСКА. — RT) просит нагнать ему бойцов, чтобы стояли по периметру всей арены. Важно работать сообща и в одном направлении. Понятное дело, что нельзя запретить фанатам кричать, зажигать, вести себя шумно. Остановить это невозможно, это стиль жизни. Однако «убивать» друг друга — тоже неверное решение. Нужно просто направлять всё в цивилизованное русло», — признался представитель РФС.

«Нужно уволить людей, которые занимались обеспечением безопасности»

О событиях в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге высказались и бывшие члены Всероссийского объединения болельщиков. Так, экс-вице-президент организации Андрей Малосолов в разговоре с RT признался, что искать взаимосвязь между двумя инцидентами не стоит.

При этом известный фанат ЦСКА призвал футбольные власти занять более жёсткую позицию и встать на защиту поклонников футбола.

«Не думаю, что две эти стычки — звенья одной цепи. Это скорее локальные проблемы на местах. Другое дело, что президент РФС Александр Дюков должен вынести жёсткие административные решения, они должны быть соизмеримы проступкам. Как минимум уволить людей, которые занимались обеспечением безопасности. Очевидно и то, что назрела необходимость создания нового ВОБа — организации, которая не только занялась бы поддержкой сборной России, но и защищала права фанатов», — пояснил Малосолов.

Резонансная тема привлекла внимание известных спортивных журналистов. Например, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила недоумение участившимися в последнее время стычками между болельщиками и правоохранителями.

«Я искренне не понимаю, что за урок преподаёт болельщикам резиновая дубинка. Не сомневаюсь — работать в гуще конфликтов на стадионах и площадях сложно психологически», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Кроме того, продюсер главного спортивного телеканала страны обратилась к РФС и подчеркнула, что футбольное ведомство проявило лояльность, вынося наказание организаторам матча в Ростове-на-Дону. Донской клуб за массовую драку поклонников «Спартака» с ОМОНом получил денежный штраф в размере 650 тысяч рублей и условную дисквалификацию стадиона на два матча.

«КДК теперь может оценить последствия своего попустительства в ростовском инциденте с ОМОНом. Я считаю, все службы, обеспечивающие безопасность, должны вернуть себе хладнокровие, в том числе за счёт отстранения самых горячих голов. Иначе та самая атмосфера на стадионах, которой так восхищался весь мир, окончательно канет в Лету», — подчеркнула Канделаки.