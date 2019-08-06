Ари заявил, что игроки «Краснодара» готовы показать хороший футбол в матче ЛЧ с «Порту»
- РИА Новости
«Знаю, что «Порту» — очень сильная команда, всё будет зависеть от нас. У нас есть возможность первый матч сыграть дома, нас будут поддерживать болельщики, нам важно достигнуть хорошего результата уже в первом матче», — приводит слова Ари ТАСС.
Он отметил, что команда намерена показать свою готовность играть на таком уровне.
«Я очень счастлив, что снова могу сыграть в Лиге чемпионов. Нужно показать свой футбол, это возможность показать что-то большее в своей карьере. Многие футболисты мечтают играть в этом турнире, все партнёры сконцентрированы на матче, думаю, мы сможем показать хороший футбол, мы все готовы — это самое главное», — добавил форвард.
Для «Краснодара», основанного в 2008 году, домашний матч с «Порту», который состоится 7 августа и начнётся в 20:00, станет дебютным в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что на дебютном матче «Краснодара» в ЛЧ ожидается аншлаг.