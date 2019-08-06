Спасительный гол Дзюбы на 92-й минуте, финт с пасом Фернандеса и дебют Глушакова за «Ахмат»: чем запомнился 4-й тур РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром», несмотря на автогол бразильца Дугласа Сантоса. От поражения чемпиона страны спас гол Артёма Дзюбы в компенсированное арбитром время. ЦСКА одержал третью победу подряд благодаря эффектной результативной передаче от Марио Фернандеса. А экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в матче, который запомнился ударом через себя Джордже Деспотовича. RT рассказывает о самых интересных событиях четвёртого тура РПЛ.

Гол ножницами и спасение «Ростова» в концовке

Четвёртый тур РПЛ начался матчем между «Уралом» и «Ростовом» в Екатеринбурге. Игра полностью оправдала ожидания рядовых болельщиков. Счёт в ней был открыт невероятно красивым образом — нападающий хозяев Андрей Панюков после навеса с фланга отличился ударом ножницами.

Отыграться подопечным Валерия Карпина, которые в первых трёх турах набрали семь очков из девяти возможных, удалось уже после перерыва. Узбекский форвард Эльдор Шомуродов забил свой третий мяч в сезоне, откликнувшись на передачу с фланга.

Однако в концовке «Уралу» вновь удалось выйти вперёд, причём взятие ворот Сергея Песьякова организовали вышедшие на замену футболисты. Юрий Бавин выполнил результативную подачу, а никем не прикрытый Владимир Ильин спокойно расстрелял створ.

Екатеринбуржцы были невероятно близки к тому, чтобы одержать вторую в истории победу над южанами, но гости всё же нашли в себе силы уйти от поражения. Карпин, как и Александр Тарханов, угадал с заменой, и вступивший в игру за 20 минут до финального свистка Бьорн Сигурдарссон с близкого расстояния отправил снаряд в сетку после изящного кросса Романа Ерёменко.

Четвёртый мяч Соболева и счастливая последняя атака «Локо»

Не менее захватывающей получилась встреча «Крыльев Советов» и «Локомотива». Железнодорожникам после поражения от ЦСКА необходимо было набирать три очка, и они открыли счёт уже на 15-й минуте. Фёдор Смолов, вернувшийся в основной состав из-за травмы Эдера, поразил чужие ворота, воспользовавшись удобной подачей Мацея Рыбуся в центр штрафной. А в середине тайма Дмитрий Баринов мог удвоить преимущество своей команды, но с близкого расстояния пробил в перекладину.

Во втором тайме подопечные Юрия Сёмина в целом спокойно удерживали устраивающий их счёт, но в концовке потеряли из-за травмы основного защитника Ведрана Чорлуки. На замену ему пришлось экстренно выходить Мурило. В результате перестановка едва не сыграла с командой злую шутку.

На 88-й минуте после подачи в штрафную с правого фланга свежий Мурило не успел сыграть на перехвате, а Гжегож Крыховяк позволил опередить себя Александру Соболеву. Таким образом, 22-летний форвард забил четвёртый мяч в четырёх первых матчах РПЛ.

Но в последней атаке Крыховяк сполна искупил свою вину и добыл победу для «Локомотива». Началось всё с отличной передачи Алексея Миранчука на ход Рифату Жемалетдинову на грани офсайда. Полузащитник ворвался в штрафную и опасно пробил в дальний угол. Сергей Рыжиков справился с тяжёлым выстрелом, но поляк предугадал, куда приземлится мяч, и отправил его в ворота. Максим Карпов же слишком легко проиграл верховую борьбу оппоненту, хотя имел все шансы ликвидировать опасность.

Так, «Локомотив» одержал вторую победу в текущем сезоне РПЛ, а «Крылья Советов» потерпели третье поражение подряд. Добытые очки в матче с ЦСКА пока остаются для самарцев единственными.

Жуткий фол Понсе и дебют Шюррле

Следом в программе игрового дня чемпионата значилось сразу два матча с приставкой «супер». В первом из них в рамках столичного дерби сошлись «Спартак» и «Динамо». Болельщики ждали от этой встречи многого, но никак не могли предположить, что соперники так и не сумеют открыть счёт. Историческое противостояние впервые за 13 лет завершилось нулевой ничьей.

Красно-белым игру во многом сломало удаление Эсекьеля Понсе в середине первого тайма. Форвард на полном ходу влетел ногой в грудь Антону Шунину, после чего получил красную карточку. «Спартак» был фактически вынужден перейти на игру «вторым номером».

Олегу Кононову сразу после перерыва пришлось бросать в бой именитого новичка Андре Шюррле, который лишь накануне провёл первую тренировку в составе команды. Чемпион мира старался изо всех сил, цеплялся за мячи, пару раз пробил по воротам и в целом оставил приятное впечатление.

Но, безусловно, лучшим в составе «Спартака» стал Александр Максименко. Молодой вратарь совершил сразу несколько потрясающих сейвов. Если бы не страж ворот, хозяева наверняка остались бы вовсе без очков.

Автогол Дугласа и мяч в добавленное время

Не слишком зрелищной вышла встреча «Зенит» — «Краснодар». Вопреки ожиданиям, на поле было в разы больше борьбы, чем яркого футбола. Команды понимали, что любая ошибка может стоить слишком дорого, и не стремились рисковать.

При этом небольшим преимуществом владели всё же хозяева, а все самые опасные моменты в их составе создал Артём Дзюба. В концовке первого тайма он немного не попал в створ после подачи Юрия Жиркова, а в середине второго — головой отправил мяч в считаных сантиметрах от штанги.

Развязка же наступила в конце матча. Когда казалось, что встреча плавно катится к ничейному и безголевому исходу, Дуглас Сантос практически на ровном месте отправил снаряд в свои ворота после заброса Ари. Справедливости ради надо сказать, что вину за пропущенный мяч с ним обязан разделить Андрей Лунёв, неосмотрительно вышедший из ворот.

Но «Зенит» успел отыграться в добавленное арбитром время. Питерцы отобрали мяч у соперника в центре поля и моментально разогнали контратаку. Сердар Азмун в решающий момент не пожадничал и вывел Артёма Дзюбу один на один с Матвеем Сафоновым. Дзюба сблизился с вратарём и элегантно его перекинул.

Правда, гости после финального свистка настаивали на том, что Бранислав Иванович решающий отбор у Тонни де Вильены совершил с нарушением правил. Так или иначе, судья фола не зафиксировал и даже не стал обращаться к помощи VAR.

Помимо этого, матч запомнился дебютами в составе обеих команд двух звёздных новичков. В стартовом составе «Краснодара» на поле вышел француз Реми Кабелла, а у «Зенита» за 20 минут до финального свистка появился бразилец Малком, с которым лишь накануне был подписан контракт.

Гол на третьей минуте и признание Григоряна

«Арсенал» после обидного вылета из Лиги Европы сумел реабилитироваться перед болельщиками победным выездом к «Тамбову» в Саранск. Неделю назад подопечные Александра Григоряна здесь обыграли «Спартак», но с туляками не справились. Во многом исход противостояния определил гол Евгения Луценко уже на 13-й минуте. К слову, форвард отметился забитым мячом во втором матче РПЛ подряд.

После этого номинальные хозяева так и не смогли отыграться, хотя имели несколько опасных подходов. Григорян после финального свистка вынужден был признать, что его подопечные «не наиграли на поражение, хотя и на победу тоже». Таким образом, «Тамбов» проиграл в третий раз за четыре тура чемпионата страны.

20 тысяч на стадионе в Казани и штурм «Рубина»

Куда более зрелищным получился матч между «Рубином» и ЦСКА в Казани. К слову, на трибунах стадиона «Центральный» собралось более 20 тыс. зрителей. Давно футбол в этом городе не собирал такую аудиторию. Кажется, молодая яркая команда харизматичного Романа Шаронова пришлась казанцам по душе.

Правда, в первом тайме болельщики вынуждены были наблюдать за тем, как момент за моментом создаёт именно ЦСКА, тогда как хозяева с мячом практически не встречались. Поэтому гол армейцев перед перерывом получился вполне логичным. Красивым в нём было всё: и передача, и решающий удар.

Марио Фернандес после перевода с левого фланга, по-бразильски пожонглировав мячом, сделал идеальный заброс в штрафную на Фёдора Чалова, а лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ в касание пробил в ближнюю девятку.

А вот второй тайм получился абсолютно не похожим на первый. Футболисты «Рубина» вышли из раздевалки совершенно в другом настроении и сразу прижали соперника к воротам. Порой мяч летал буквально над вратарской ЦСКА, но в сетку упорно не шёл, да и опытный Игорь Акинфеев действовал уверенно.

Кроме того, на поле закипели настоящие страсти, и судья Василий Казарцев был вынужден показать сразу шесть жёлтых карточек. В концовке хозяева устроили штурм ворот соперника, но сравнять счёт так и не смогли.

Несмотря на это, болельщики проводили их аплодисментами. ЦСКА же после неожиданного поражения в Самаре одержал третью победу подряд.

Первые очки «Сочи» и безголевой матч

А в столице Олимпийских игр 2014 года зрители забитых мячей так и не дождались. Да и моментов у «Сочи» и «Уфы» было не так много. Хозяева выглядели активнее и порой вынуждали гостей нервничать, особенно после розыгрыша стандартных положений, но ворота Александра Беленова так и остались на замке.

Гости и вовсе практически не тревожили Сослана Джанаева. Правда, каким-то образом подопечным Вадима Евсеева удалось нанести сразу четыре удара в створ ворот соперника, которые получились не слишком опасными. «Сочи», несмотря на всё давление, ответил только одним.

Четвёртое поражение «Оренбурга» и вторая победа «Ахмата» в Грозном

Завершился же тур победой «Ахмата» над «Оренбургом». Фактически главным героем противостояния стал эстонский левый защитник Евгений Харин. Сначала он сразу после перерыва сумел протолкнуть мяч в сетку, а затем ассистировал в чужой штрафной вышедшему на замену Одисе Роши.

После первого гола гостям удалось довольно быстро отыграться благодаря красивейшему удару Джордже Деспотовича в падении через себя.

Однако удача в конечном итоге вновь отвернулась от «Оренбурга», и команда осталась на последнем месте с нулём очков. «Ахмат» же одержал вторую победу в новом сезоне.

Не менее важным событием стал дебют за грозненцев экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Восстановившийся от травмы полузащитник вышел на замену на 72-й минуте и помог новой команде отстоять минимальное преимущество в счёте.