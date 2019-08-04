«Ничью можно назвать достойным результатом»: что говорили футболисты «Спартака» и «Динамо» после московского дерби

Ничью в столичном дерби можно назвать достойным результатом с учётом удаления Эсекьеля Понсе в первом тайме. Об этом заявил капитан «Спартака» Георгий Джикия после матча. Также он предположил, что дебютировавший в составе команды Андре Шюррле уже в ближайшее время начнёт приносить пользу красно-белым. В свою очередь, чемпион мира заявил, что его адаптация на новом месте проходит хорошо.

«Мне нужно время, но психологически уже чувствую себя хорошо»

Исход дерби между «Спартаком» и «Динамо» оставил у поклонников красно-белых неоднозначные ощущения. С одной стороны, их любимая команда не смогла победить, а с другой — набрала важное очко, играя около часа в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.

Зато красная карточка аргентинца вынудила Олега Кононова сразу после перерыва бросить в бой именитого новичка Андре Шюррле, хотя чемпион мира лишь накануне провёл первую тренировку в составе «Спартака». В результате он вполне успешно цеплялся за мячи и даже создал пару опасных моментов. А в микст-зоне Шюррле попал под настоящий град вопросов от журналистов.

«На матче была отличная атмосфера. Я мечтал, чтобы пришло много болельщиков, и получилось невероятно. Хотелось доиграть матч в равных составах, но случилось то, что случилось. Только в пятницу принял участие в первой тренировке в составе «Спартака», а сегодня провёл первую игру за три месяца. Мне нужно время, шаг за шагом адаптируюсь, но психологически уже чувствую себя хорошо. По ходу встречи порой поддерживал ребят, ведь я многое повидал в футболе. После ошибок нужно всегда вставать. Надеюсь, мой опыт пойдёт на пользу», — подвёл итоги матча Андре.

Прокомментировал футболист и удаление Понсе, но подчеркнул, что толком не видел момента с фолом партнёра на Антоне Шунине.

«Думаю, Эсекьель хотел добраться до мяча. Трудно судить без повтора, поэтому, может, там была красная карточка, а может, и жёлтая», — предположил новичок.

При этом чемпион мира признался, что изначально должен был провести на поле лишь 10—15 минут, но в связи с удалением Понсе Олег Кононов попросил его отыграть целый тайм. Также Шюррле отметил, что обсуждал со своими одноклубниками по дортмундской «Боруссии» переход на правах аренды в «Спартак».

«Общался с Марио Гётце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва — отличный город, а «Спартак» — хорошая команда. В чём похожи «Спартак» и «Боруссия»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле до конца, и гонят вперёд на протяжении всех 90 минут», — добавил Шюррле.

«Шюррле поможем набрать кондиции»

С разговора о Шюррле начал подведение итогов матча и капитан «Спартака» Георгий Джикия. Защитник отметил, что немец — футболист высокого уровня и уже в ближайшем будущем сможет помочь команде.

«Шюррле провёл с нами только одну тренировку, но сегодня вынужден был выйти на замену. Йордан Ларссон же пока не работал с командой вообще, поэтому сложно сказать что-либо о его игровых качествах. А Шюррле поможем набрать кондиции, надеюсь, в ближайших матчах он начнёт приносить пользу «Спартаку». Андре вообще достаточно общительный. В раздевалке тепло беседует со всеми, хорошо расположил к себе ребят, думаю, с адаптацией проблем не будет», — заявил он.

Помимо этого, Джикия рассказал о забавном эпизоде из первой тренировки именитого новичка в составе «Спартака».

«Когда он зашёл в раздевалку, кто-то из ребят сказал: «Блин, вот время — раньше за него в ФИФА играл, а сейчас он с нами сидит». Это ведь тоже плюс для молодых ребят, да и мне приятно, что такой человек будет играть в нашей команде», — признался Джикия.

В целом защитник отметил, что ничью можно назвать «достойным» результатом для «Спартака» с учётом удаления Понсе, и признался, что, как и Шюррле, не видел самого эпизода с нарушением правил нападающим. Также Джикия вспомнил не реализованный Романом Зобниным опасный момент в самой концовке встречи.

«Он взял на себя ответственность, а до этого проделал огромный объём работы, как и Аяз Гулиев. Они огромные молодцы, поэтому претензий никто никому не предъявлял, напротив, прозвучали слова благодарности за то, что все сражались и добились такого результата в меньшинстве», — заявил капитан.

Отдельно Георгий ответил на вопрос о слишком большом количестве жёлтых карточек, которые получают эмоциональные Гулиев и Зелимхан Бакаев.

«До игр предупреждаю их, говорю, что лишние «горчичники» ни к чему. Но в некоторых эпизодах бывает вообще непонятно, за что предъявили жёлтую. Наверное, у Гулиева уже такая репутация и любой его фол карается карточкой», — отметил Джикия.

Прокомментировал футболист и уход из «Спартака» целого ряда игроков, которые завоёвывали с командой золото РПЛ в 2017-м.

«Рано или поздно время каждого из нас в «Спартаке» подойдёт к концу. Да, ребята покинули команду, но к этому процессу следует относиться спокойно и профессионально. С момента чемпионского сезона прошло больше двух лет. Нас осталось мало — можно пересчитать по пальцам одной руки, и молодёжь наступает на пятки», — напомнил капитан.

Завершил же общение с журналистами Джикия призывом не волноваться относительно исхода матча Лиги Европы с «Туном».

«Помешали кривые ноги»

Поговорил с журналистами и Зобнин. Первым делом он вспомнил тот самый нереализованный момент, причём высказался довольно самокритично.

«Что помешало забить? Ноги кривые у меня. Надо тренировать такие моменты. Наверное, мои сильные качества заключаются немного в другом. Возможно, в том эпизоде надо было покатить мяч Мирзову, но решил взять ответственность на себя и, к сожалению, не попал в створ. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Резиуаном», — заявил Роман.

Он также отметил, что удаление Понсе сильно сказалось на игре «Спартака».

«В равных составах играли хорошо, но потом немного подсели. Не думали, что Эсекьелю за то нарушение правил покажут красную карточку. Пришлось перестраиваться. Вы сами видели, что во втором тайме действовали в основном от обороны на контратаках. Что-то получалось, что-то нет, но моменты у нас были», — добавил Зобнин.

При этом полузащитник признал, что выход Шюррле на замену помог команде, поскольку он цеплялся за мяч и создавал опасные моменты.

«Андре не так много тренировок провёл с нами, но уже видно, что это футболист другого уровня. Его адаптация проходит нормально, мы Шюррле приняли. Думаю, европейские футболисты всегда быстрее обживаются в новых командах, чем футболисты с других континентов, поэтому никаких проблем», — подытожил Зобнин.

Вышедший на замену Мирзов также прокомментировал исход встречи.

«Играли неплохо. Даже после удаления Понсе смотрелись достойно и создавали моменты. Хотели победить, но получилось только сыграть вничью. Но не считаю, что Эсекьель подвёл команду, он просто шёл на мяч и не хотел врезаться в Шунина», — отметил Резиуан.

Разумеется, не могли у Мирзова не спросить и о дебюте Шюррле, раз уж эта тема стала одной из важнейших после матча.

«Пусть это делает тренер. Вроде смотрелся хорошо, цеплялся за мячи, бил по воротам. Было видно, что Андре — опытный игрок, у которого есть чему поучиться. Но, конечно, потребуется время, чтобы сыграться», — добавил полузащитник.

А вот футболисты «Динамо» общением с прессой пренебрегли. Ответил на вопросы журналистов лишь Константин Рауш, который заметил, что «Динамо» могло набирать три очка.

«Даже если не брать в расчёт удаление Понсе, моментов у нас был достаточно, но Александр Максименко провёл прекрасный матч. А так соперник отыграл час в меньшинстве, поэтому ничья нас, конечно, не устроила. С другой стороны, можно вспомнить поражение от «Динамо», когда мы тоже действовали в большинстве, но пропустили. Поэтому всё могло быть. Хотели одержать победу, но взяли очко. Двигаемся дальше», — поведал защитник.