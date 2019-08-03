Зобнин рассказал, что помешало ему забить в концовке матча с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На игру повлияло удаление, мы не думали, что оно будет. Пришлось перестраиваться. Мы стали играть от обороны на контратаках, но у нас были моменты», — приводит слова Зобнина Sport24.

Он также высказался о нереализованном голевом эпизоде в концовке встречи.

«Что помешало забить? Ноги кривые у меня. Надо тренировать такие моменты. Была несвойственная для меня позиция, я силён в других качествах. Наверное, надо было отдать пас партнёру. Решил взять ответственность на себя — не попал. Буду работать», — добавил хавбек.

Матч «Спартак» — «Динамо», прошедший в Москве на «Открытие Арене», завершился вничью — 0:0.

Ранее Олег Кононов высказался об удалении Эсекьеля Понсе в матче с «Динамо».