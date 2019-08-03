Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо»
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«Это абсолютно игровой момент. Понсе — парень настойчивый и всегда идёт до конца. Здесь игровой эпизод, он не видел Шунина, думал, что тот остался в воротах и не идёт на выход. Но если бы он посмотрел чуть раньше, конечно, не пошёл бы в такой стык», — заявил Кононов.

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Ранее Кононов рассказал, почему «Спартаку» было сложно играть в матче с «Динамо».

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