Кононов высказался об удалении Понсе в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал удаление нападающего Эсекьеля Понсе в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Это абсолютно игровой момент. Понсе — парень настойчивый и всегда идёт до конца. Здесь игровой эпизод, он не видел Шунина, думал, что тот остался в воротах и не идёт на выход. Но если бы он посмотрел чуть раньше, конечно, не пошёл бы в такой стык», — заявил Кононов.

На 34-й минуте матча Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина и был удалён с поля. Вратарю потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Ранее Кононов рассказал, почему «Спартаку» было сложно играть в матче с «Динамо».