Кононов рассказал, почему «Спартаку» было сложно играть в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничью со столичным «Динамо» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Непростой матч. Ребята отдали все силы, но победить не удалось. Было сложно с учётом определённых обстоятельств, которые сложились у нас. Имею в виду уход многих игроков. Двое ушли на этой неделе. Трудности были, но хочу поблагодарить игроков за игру и за то, как они действовали. Во втором тайме играли организованно. Благодарю их за сплочённость», — заявил Кононов после матча.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась вничью — 0:0.

Ранее Сергей Хусаинов заявил, что арбитр матча с «Динамо» должен был назначить пенальти в ворота «Спартака».