«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ

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Московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Динамо» в дерби в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 35-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.

Таким образом, обе команды набрали по пять очков. «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, а «Спартак» — на девятом.

В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Андре Шюррле дебютировал за «Спартак».

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