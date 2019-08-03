«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 0:0.
На 35-й минуте красно-белые остались в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе.
Таким образом, обе команды набрали по пять очков. «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, а «Спартак» — на девятом.
В следующем туре «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом».
Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу Андре Шюррле дебютировал за «Спартак».