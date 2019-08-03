«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в четвёртом туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Андрей Панюков и Владимир Ильин на 14-й и 81-й минутах. Жёлто-синие на это ответили голами Эльдора Шомуродова и Бьорна Сигурдарсона на 67-й и 85-й минутах.

Таким образом, «Ростов» набрал восемь очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата, а «Урал» располагается на третьей позиции с семью баллами.

В следующем туре «Ростов» сыграет с самарскими «Крыльями Советов», а «Урал» встретится с московским «Локомотивом».

Ранее экс-футболист сборной России Роман Широков высказался об уровне РПЛ.