Широков высказался об уровне РПЛ

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы, а также выразил обеспокоенность уровнем футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«РПЛ будет приятно, если мы по игре придвинемся к топ-клубам, а не только по трансферам. Трансферы, как Малком, — это единичный случай, нужно озаботиться уровнем игры», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Он отметил, что Португалия сокращает отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, что должно вызвать обеспокоенность у РПЛ.

«Вылет «Арсенала» — это печально. Мы себя позиционируем как одну из лиг в топ-5 или топ-6, а проигрываем незнамо кому. При всём уважении к «Нефтчи», мы обязаны проходить такие команды. Это не тот клуб, которому можно проигрывать в двух раундах», — добавил футболист.

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» проиграл азербайджанскому клубу «Нефтчи» со счётом 0:3 и по сумме двух встреч (0:4) не сумел выйти в следующий раунд отборочного турнира.

Россия, набравшая 50,549 очка, занимает шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. У Португалии, занимающей седьмое место, — 48,232 балла.

Ранее сообщалось, что в «Нефтчи» пошутили над «Арсеналом» после победы в Лиге Европы.