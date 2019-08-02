В «Нефтчи» пошутили над тульским «Арсеналом» после победы в Лиге Европы
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«Не чувствуй себя подавленным, тульский «Арсенал». Ты не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Правильно, «Арсенал» из Лондона? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья», — написано в Twtter «Нефтчи».
Тульский «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Нефтчи» в Баку со счётом 0:3 и вылетел из турнира по сумме двухматчевого противостояния (0:4).
Между тем лондонский «Арсенал» в мае проиграл в столице Азербайджана в матче финала Лиги Европы с «Челси» (1:4).
Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ.