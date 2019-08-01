Голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ
- © @pfc_arsenal
«Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились», — приводит слова Левашова ТАСС.
Он отметил, что в команде ещё не осознали произошедшее.
«У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — добавил футболист.
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Нефтчи» со счётом 0:3 и по сумме двух встреч (0:4) не сумел выйти в следующий раунд отборочного турнира.
Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ.