Голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Нефтчи» в квалификации ЛЕ

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

«Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились», — приводит слова Левашова ТАСС.

Он отметил, что в команде ещё не осознали произошедшее.

«У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — добавил футболист.

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Нефтчи» со счётом 0:3 и по сумме двух встреч (0:4) не сумел выйти в следующий раунд отборочного турнира.

Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ.