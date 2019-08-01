Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ
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«В обороне мы много наошибались. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом», — приводит слова Черевченко Azerisport.
Он отметил, что соперник заслужил победу над его командой.
«Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему нет. Нам нужно было реализовывать свои моменты», — добавил специалист.
В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Нефтчи» со счётом 0:3 и по сумме двух встреч 0:4 не сумел выйти в следующий раунд отборочного турнира.
Ранее сообщалось, что гол Николая Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ.