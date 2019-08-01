Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационном раунда Лиги Европы УЕФА.

«В обороне мы много наошибались. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом», — приводит слова Черевченко Azerisport.

Он отметил, что соперник заслужил победу над его командой.

«Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопросов ни к судейству, ни к чему нет. Нам нужно было реализовывать свои моменты», — добавил специалист.

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» проиграл «Нефтчи» со счётом 0:3 и по сумме двух встреч 0:4 не сумел выйти в следующий раунд отборочного турнира.

Ранее сообщалось, что гол Николая Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ.