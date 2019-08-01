Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ
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Встреча, прошедшая в Шымкенте, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу чешской команде принесли голы Марека Матейовски, Николая Комличенко, реализовавшего пенальти, а также Муриса Мешановича.
«Ордабасы» ответил голами Алексея Щёткина и Абдулая Диакате.
По сумме двух матчей 4:3 (1:1) в следующий раунд квалификации вышла «Млада Болеслав».
Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией.