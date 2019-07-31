Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не станет делать трагедии, если его команда не сумеет пройти азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

«Если не пройдём «Нефтчи», трагедии не будет, жизнь продолжается. В футболе всё бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить», — цитирует тренера пресс-служба «Арсенала».

В первом матче противостояния футболисты тульского «Арсенала» уступили со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в 20:00 мск.

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