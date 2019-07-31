Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией

Короткая ссылка
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не станет делать трагедии, если его команда не сумеет пройти азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Если не пройдём «Нефтчи», трагедии не будет, жизнь продолжается. В футболе всё бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить», — цитирует тренера пресс-служба «Арсенала».

В первом матче противостояния футболисты тульского «Арсенала» уступили со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в 20:00 мск.

Ранее Бенедикт Хёведес заявил, что хотел видеть Андре Шюррле в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить