Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией
- РИА Новости
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«Если не пройдём «Нефтчи», трагедии не будет, жизнь продолжается. В футболе всё бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча в родных стенах, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить», — цитирует тренера пресс-служба «Арсенала».
В первом матче противостояния футболисты тульского «Арсенала» уступили со счётом 0:1. Ответная игра состоится 1 августа в 20:00 мск.
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