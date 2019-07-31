Хёведес: хотел видеть Шюррле в «Локомотиве»
- РИА Новости
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«Лично я бы предпочёл, чтобы Андре перешёл в «Локомотив». Хотел видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», поэтому теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на поле», — цитирует футболиста «Рейтинг букмекеров».
Хёведес и Шюррле были партнёрами по сборной Германии, которая в 2014 году стала чемпионом мира.
Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол.