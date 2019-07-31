Хёведес: хотел видеть Шюррле в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал переход соотечественника Андре Шюррле в «Спартак».
Хёведес: хотел видеть Шюррле в «Локомотиве»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Лично я бы предпочёл, чтобы Андре перешёл в «Локомотив». Хотел видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», поэтому теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на поле», — цитирует футболиста «Рейтинг букмекеров».

Хёведес и Шюррле были партнёрами по сборной Германии, которая в 2014 году стала чемпионом мира.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить