Хёведес: хотел видеть Шюррле в «Локомотиве»

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал переход соотечественника Андре Шюррле в «Спартак».

«Лично я бы предпочёл, чтобы Андре перешёл в «Локомотив». Хотел видеть его в нашей команде. Но он выбрал «Спартак», поэтому теперь встретимся где-нибудь в Москве или уже в качестве соперников на поле», — цитирует футболиста «Рейтинг букмекеров».

Хёведес и Шюррле были партнёрами по сборной Германии, которая в 2014 году стала чемпионом мира.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что Шюррле мотивирован показать свой лучший футбол.