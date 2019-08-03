«Локомотив» вырвал победу над «Крыльями Советов» в четвёртом туре РПЛ

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Московский «Локомотив» на выезде одолел самарские «Крылья Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» вырвал победу над «Крыльями Советов» в четвёртом туре РПЛ
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Встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Железнодорожники вышли вперёд на 15-й минуте благодаря голу Фёдора Смолова. В концовке матча хозяева восстановили равенство — отличился Александр Соболев. Тем не менее Гжегож Крыховяк в компенсированное время забил решающий мяч и принёс победу команде Юрия Сёмина.

Таким образом, «Локомотив» набрал семь очков и поднялся на четвёртое место в чемпионате, а «Крылья» расположились на 14-й строчке с тремя баллами.

Ранее «Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в четвёртом туре РПЛ.

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