Усиление к Лиге чемпионов и работа на перспективу: зачем «Локомотиву» покупать нападающего Комличенко

Николай Комличенко близок к переходу из клуба «Млада Болеслав» в московский «Локомотив». По данным СМИ, лучший бомбардир чемпионата Чехии прошлого сезона в ближайшее время подпишет контракт с вице-чемпионом России по футболу. Нападающий должен занять место выбывших из-за травм перуанца Джефферсона Фарфана и португальца Эдера, а также получит возможность дебютировать в Лиге чемпионов.

Московский «Локомотив» включается в трансферную гонку, объявленную этим летом другими российскими клубами. Команда Юрия Сёмина в ближайшие дни может подписать контракт с одним из самых востребованных российских игроков — нападающим Николаем Комличенко. По данным «Чемпионата», договорённость с «Младой Болеслав» о трансфере уже достигнута.

Источники, близкие к клубу, заверяют, что до конца текущей недели сделка будет оформлена официально. Но председатель совета директоров вице-чемпионов России Анатолий Мещеряков советует не торопить события. «Понятно стремление выдать желаемое за действительное. Пока запросы всех сторон находятся вне разумных пределов», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

В чешском клубе отказались от каких-либо комментариев по теме переговоров, заявив лишь о наличии интереса к футболисту со стороны нескольких европейских клубов, в том числе и «Локомотива». Сам же Комличенко на данный момент вместе с командой готовится к матчу квалификационного раунда Лиги Европы со «Стяуа».

Ранее об интересе железнодорожников к 24-летнему форварду сообщал Betting Insider. По его информации, Комличенко возглавил список трансферных целей «Локомотива» на текущий сезон, опередив Луку Джорджевича из «Зенита». Также в планах «Локомотива» взять в аренду игрока из клуба второй Бундеслиги, чьё имя остаётся неизвестным.

Комличенко за последние несколько месяцев превратился в одного из самых желанных игроков с российским паспортом. Он ярко проявил себя в минувшем сезоне в составе «Млады Болеслав». Воспитанник «Краснодара» стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 40 матчах. Его клуб занял по итогам сезона только седьмое место, но в плей-офф за выход в Лигу Европы одержал победу, причём решающий мяч в финальной игре забил как раз Комличенко.

О прогрессе нападающего говорит и тот факт, что в мае он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020. Станислав Черчесов так и не выпустил его на поле ни против Сан-Марино, ни против Кипра, но статус одного из ведущих российских нападающих 24-летний игрок в итоге заработал. Также Комличенко прибавил в своей трансферной стоимости. Если в июне 2018-го он оценивался в €400 тыс., то за год подорожал почти в девять раз — до €3,5 млн.

В межсезонье интерес к игроку проявляли многие иностранные клубы. Ближе всего Комличенко был к переходу в греческий ПАОК и бельгийский «Гент», не сумевший пробиться в еврокубки. Однако россиянин всё-таки начал сезон в чемпионате Чехии. Он провёл три матча, в одном из которых забил победный мяч. Заодно нападающий успел помочь «Младе Болеслав» пройти казахстанский «Ордабасы» во втором квалификационном раунде Лиги Европы, записав на свой счёт по голу в каждой игре.

Комличенко признавался, что готов вернуться в Россию после трёх лет выступлений в Чехии и рассмотрит предложения клубов РПЛ наравне с европейскими. При этом «Краснодар» из претендентов на нападающего исключался. Клуб владел правами на своего воспитанника до января этого года и позволил «Младе Болеслав» выкупить его контракт полностью. Перед дебютом в Лиге чемпионов южане предпочли обзавестись иностранными игроками.

Из других российских клубов, которые играют в еврокубках, качественное усиление нападения требовалось в первую очередь «Спартаку» и «Локомотиву». Но красно-белые пошли путём замены одних легионеров другими, тем более что им начинать европейскую кампанию надо было так же рано, как и «Краснодару». У «Локомотива» же ещё есть время на точечную селекцию, поскольку в Лиге чемпионов он стартует сразу с группового этапа.

Именно нападение сейчас является главной проблемой «Локомотива», пусть и не самой очевидной. Хотя в команде есть Фёдор Смолов, недавно забивший свой первый мяч в матче с «Крыльями Советов», на замену ему никого нет. Джефферсон Фарфан восстанавливается после травмы колена, и неизвестно, когда он вернётся в строй. Также «вне игры» пока находится и Эдер. Из-за перелома пястной кости и операции португалец не выйдет на поле в ближайшие три недели.

Для выступления осенью в двух турнирах одновременно «Локомотиву» нужен ещё один нападающий, причём желательно с российской пропиской, чтобы не испытывать проблем с лимитом на легионеров в РПЛ и давать возможность Смолову спокойно уходить на замену. Искать кого-то в других российских клубах, когда уже сыграны четыре тура в чемпионате страны, уже слишком поздно.

Для Комличенко переход в «Локомотив» крайне выгоден. Как бы часто он ни забивал в чемпионате Чехии, пробиться в более сильный европейский клуб и чемпионат оказалось не так просто. Чтобы карьера продолжала развиваться, нападающему оставалось только обратить свой взор на Россию. Клуб, выступающий в Лиге чемпионов и жаждущий найти себе ещё одного форварда, должен стать для него отличным вариантом.

В трансфере Комличенко в «Локомотив» есть только один недостаток. Ещё до отъезда в Чехию он практически не играл в российском чемпионате, довольствуясь обычно матчами ПФЛ в составе «Краснодара-2». Ему придётся привыкать к новым условиям и более высоким скоростям по сравнению с чешским первенством. Качество защитников в России тоже заметно выше, а некоторые команды и вовсе проповедуют футбол оборонительного плана. Комличенко доказал, что может прогрессировать, однако и ему может понадобиться время на адаптацию.