Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ

Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко считает возможным возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«В процентном соотношении моё возвращение в РПЛ можно рассчитывать как 50 на 50, так что вероятность есть. Чтобы всё сошлось, нужно учитывать много факторов. В первую очередь смотрю, слабая или сильная команда. Далее — кто тренер, нужно обязательно поговорить с ним и спортивным директором. Третье — обсуждаю с семьёй, у меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал», — заявил Комличенко телеканалу «Матч ТВ».

Также российский нападающий заявил, что не получал предложения от «Краснодара» о возвращении в клуб.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Комличенко стал отцом.