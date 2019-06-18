Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ
- РИА Новости
«В процентном соотношении моё возвращение в РПЛ можно рассчитывать как 50 на 50, так что вероятность есть. Чтобы всё сошлось, нужно учитывать много факторов. В первую очередь смотрю, слабая или сильная команда. Далее — кто тренер, нужно обязательно поговорить с ним и спортивным директором. Третье — обсуждаю с семьёй, у меня был случай, когда после разговора с родными вариант отпадал», — заявил Комличенко телеканалу «Матч ТВ».
Также российский нападающий заявил, что не получал предложения от «Краснодара» о возвращении в клуб.
Ранее сообщалось, что футболист сборной России Комличенко стал отцом.