Фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск»
- Reuters
На матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит» фанаты команды гостей вывесили баннер в память о погибших на атомной подводной лодке Курск.
«Зенит» в память о «Курске» pic.twitter.com/fRJNGmlunS— Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 10 августа 2019 г.
Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 человек.
Ранее сообщалось, что погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге