Фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск»

Фанатский сектор санкт-петербургского «Зенита» в честь погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000-м году.

На матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит» фанаты команды гостей вывесили баннер в память о погибших на атомной подводной лодке Курск.

Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 человек.

Ранее сообщалось, что погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге