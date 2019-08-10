Фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск»

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Фанатский сектор санкт-петербургского «Зенита» в честь погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000-м году.
Фанаты «Зенита» провёли акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск»
  • Reuters

На матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит» фанаты команды гостей вывесили баннер в память о погибших на атомной подводной лодке Курск.

Атомная подводная лодка К-141 «Курск» затонула  12 августа 2000 года в Баренцевом море. В результате трагедии погибли 118 человек.

Ранее сообщалось, что погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге

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