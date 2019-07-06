Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге

Моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС.

Траурная церемония рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск» прошла в закрытом режиме. Проход на кладбище был ограничен.

1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.

В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.

Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата. Расследовать причины трагедии поручено комиссии под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

5 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ.

Посмертно звёзды Героев России «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», были присвоены капитанам 1-го ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, а также капитану 2-го ранга Дмитрию Соловьёву.

Орденом Мужества были награждены Александр Авдонин, Владимир Абанкин, Александр Васильев, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Михаил Дубков, Константин Иванов, Владимир Сухиничев, Виктор Кузьмин, Николай Филин.