Погибших на аппарате ВМФ подводников похоронили в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Траурная церемония рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке «Курск» прошла в закрытом режиме. Проход на кладбище был ограничен.
1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.
В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.
Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата. Расследовать причины трагедии поручено комиссии под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.
5 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами погибших моряков-подводников с глубоководного аппарата ВМФ.
Посмертно звёзды Героев России «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», были присвоены капитанам 1-го ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину и Константину Сомову, а также капитану 2-го ранга Дмитрию Соловьёву.
Орденом Мужества были награждены Александр Авдонин, Владимир Абанкин, Александр Васильев, Денис Долонский, Сергей Данильченко, Михаил Дубков, Константин Иванов, Владимир Сухиничев, Виктор Кузьмин, Николай Филин.