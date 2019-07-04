Имена погибших подводников увековечат в Морском соборе Кронштадта
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- РИА Новости
Представитель храма рассказала ТАСС, что на первом этаже висят доски с именами всех погибших до 1918 года российских моряков, а на втором формируются такие же списки имён погибших в советское и постсоветское время.
«И там будет отдельная доска, посвящённая (экипажу) этого глубоководного аппарата. Мемориальную плиту планируется установить в ближайшее время», — сказала она.
Утром в кронштадтском Морском соборе прошла панихида по российским морякам.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что основной причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.