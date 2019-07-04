Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
- РИА Новости
«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Ранее был опубликован список имён 14 моряков-подводников, которые погибли во время аварии в Баренцевом море.
Среди них — капитаны 1-го ранга герои России Денис Долонский и Николай Филин.
ЧП произошло 1 июля. Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат.
Погибших моряков представят к госнаградам.