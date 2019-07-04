Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

Короткая ссылка
RT
Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России — возгорание в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ
  • РИА Новости

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.

Ранее был опубликован список имён 14 моряков-подводников, которые погибли во время аварии в Баренцевом море. 

Среди них — капитаны 1-го ранга герои России Денис Долонский и Николай Филин.

ЧП произошло 1 июля. Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат.

Погибших моряков представят к госнаградам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить