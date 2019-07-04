Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России — возгорание в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

РИА Новости

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля. Ранее был опубликован список имён 14 моряков-подводников, которые погибли во время аварии в Баренцевом море. Среди них — капитаны 1-го ранга герои России Денис Долонский и Николай Филин. ЧП произошло 1 июля. Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат. Погибших моряков представят к госнаградам.