Минобороны России опубликовало имена погибших моряков-подводников

Министерство обороны России опубликовало список имён 14 моряков-подводников, которые погибли во время аварии в Баренцевом море, когда на глубоководном аппарате возник пожар. Среди них — герои России Денис Долонский и Николай Филин.

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

Среди погибших: Герой России капитан 1-го ранга Денис Долонский, Герой России капитан 1-го ранга Николай Филин, капитан 1-го ранга Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга Константин Иванов, капитан 1-го ранга Денис Опарин, капитан 1-го ранга Константин Сомов, капитан 2-го ранга Александр Авдонин, капитан 2-го ранга Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, подполковник м/с Александр Васильев, капитан 3-го ранга Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков.

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Список погибших с фотографиями моряков доступен на сайте Министерства обороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу, находясь в Североморске, поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат.

Как отмечали в военном ведомстве, спасение гражданского специалиста при пожаре стало возможным благодаря грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьёва.