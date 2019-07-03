Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников

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RT
В Минобороны России сообщили, что спасение гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ стало возможным благодаря грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьёва.
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
  • РИА Новости

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьёва, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в RT.

Отмечается, что сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Соловьёв задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату и продолжил бороться за живучесть корабля вместе с остальным экипажем. 

«Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны.

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Североморске поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат.

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