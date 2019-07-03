Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Североморске поручил в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошёл пожар.
Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства обороны.

«Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — говорится в сообщении.

3 июля Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где у него состоялось совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на аппарате. 

Как подчеркнул министр, в критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Их представят к государственным наградам.

1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.

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