Шойгу рассказал о героических действиях погибших подводников

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RT
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал, что первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского, задраив за ним люк.
Шойгу рассказал о героических действиях погибших подводников
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — сказал Шойгу.

По его словам, ценой своих жизней моряки ликвидировали очаг возгорания, «спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».

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