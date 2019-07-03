Шойгу рассказал о героических действиях погибших подводников

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал, что первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского, задраив за ним люк.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — сказал Шойгу.

По его словам, ценой своих жизней моряки ликвидировали очаг возгорания, «спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».