Минобороны опровергло данные об уведомлении Норвегии о ЧП на судне

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Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о том, чтобы оно якобы уведомило норвежское агентство по ядерной опасности о «взрыве газа на подводном аппарате».
Минобороны опровергло данные об уведомлении Норвегии о ЧП на судне
  • © Наталья Селивёрстова/РИА Новости

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

Как отметили в Министерстве обороны, очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды. СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично выехать в Североморск и заслушать доклады о причинах происшествия.

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