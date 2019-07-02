В Минобороны отметили самоотверженность команды подводного аппарата

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Очаг возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды, сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны отметили самоотверженность команды подводного аппарата
  • РИА Новости

«Благодаря самоотверженным действиям команды, очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом.

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

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