СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников

Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков-подводников в результате возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении официального представителя СК Светлана Петренко.

По её словам, по результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение. Проверкой занимаются военные следственные органы СК России.

Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

Как отметили в оборонном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.