Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск после ЧП с судном ВМФ
- ©kremlin.ru
«Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии», — заявил Путин.
Он также поручил Шойгу после возвращения из Североморска лично доложить о результатах.
Ранее в Минобороны сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Как отметили в оборонном ведомстве, очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.
СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников.