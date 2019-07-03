Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск

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RT
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, где проведёт совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

Как отмечается, глава ведомства лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Накануне Путин провёл совещание с Шойгу в связи с гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Глава государства выразил соболезнования и поручил Шойгу лично вылететь на место.

Он также проинформировал, что среди погибших были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.

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