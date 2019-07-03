Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск
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Как отмечается, глава ведомства лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Накануне Путин провёл совещание с Шойгу в связи с гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Глава государства выразил соболезнования и поручил Шойгу лично вылететь на место.
Он также проинформировал, что среди погибших были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.