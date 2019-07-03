Погибших моряков-подводников представят к госнаградам

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всех погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеров представят к государственным наградам.

«Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое — капитанами 2-го ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — отметил министр.

Соответствующее заявление Шойгу сделал во время совещания, посвящённого произошедшей трагедии.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков.

Вместе с тем в Минобороны России отметили самоотверженность команды. По данным ведомства, очаг возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате был ликвидирован только благодаря самоотверженным действиям экипажа.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.

Следственный комитет России начал проверку по данному факту.