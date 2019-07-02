Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать всё, чтобы оказать им помощь и поддержку», — сказал он во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

Как отмечалось ранее, Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск и заслушать доклады о причинах возгорания на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который предназначен для изучения дна Мирового океана, произошло возгорание. В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.

Как отметили в Министерстве обороны, очаг возгорания был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды.

СК начал проверку по факту гибели моряков-подводников.