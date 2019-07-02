Во время научных исследований: 14 моряков погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

14 моряков-подводников погибли на научно-исследовательском аппарате ВМФ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Пожар произошёл 1 июля в российских территориальных водах. Отмечается, что благодаря самоотверженным действиям команды удалось ликвидировать очаг возгорания. В настоящее время аппарат находится в Североморске. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Из-за пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота России погибли 14 моряков-подводников. Об этом заявили в Минобороны РФ. Возгорание возникло 1 июля во время проведения научных измерений.

«В российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Батиметрия — это изучение дна водных бассейнов, включая реки, озёра, моря и океаны.

Причиной смерти моряков стало отравление продуктами горения, сообщили в Минобороны. Отмечается, что благодаря самоотверженным действиям команды огонь на аппарате был потушен. В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе Североморска.

Причины происшествия неизвестны. Расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

На данный момент СК ведёт доследственную проверку. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка​​​. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сказала она.

Последний инцидент, приведший к гибели российских подводников, произошёл в ноябре 2008 года. Тогда в результате несанкционированного включения системы пожаротушения на атомной подлодке К-152 «Нерпа» погибли три военнослужащих и 17 гражданских специалистов, ещё более 40 человек пострадали. Это случилось во время заводских испытаний — корабль ещё не был принят в состав флота.

Научно-исследовательский аппарат

В марте 2018 года ведомство сообщало, что все аппараты прошли программу модернизации.

«В результате этих работ спасательные глубоководные аппараты прошли глубокую модернизацию и ремонт, что позволит их эксплуатировать на высоком уровне эффективности как минимум 15 лет. Последний в линейке модернизируемых — спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 «Бестер» — находится на завершающем этапе проведения модернизационных работ, в 2019 году он будет передан в состав Северного флота», — говорится на сайте министерства.

Тогда же отмечалось, что в результате модернизации флота оснащённость ВМФ глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70%.

«В целом доля оснащённости аварийно-спасательных отрядов флотов ВМФ России современными судами, катерами и глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70% от их общего количества», — отмечается в пресс-релизе.

Спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 «Бестер».

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Инцидент с плавдоком ПД-50

Предыдущий резонансный инцидент в ВМФ России произошёл 30 октября 2018. Тогда на крупнейший в России плавучий док ПД-50 в Мурманске упал 70-тонный башенный кран. В тот момент в плавдоке ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который должен был совершить спуск на воду.

В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести, ещё один пропал без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — сообщили в ведомстве.

Кран был полностью убран с палубы крейсера к концу декабря. Всего корабль получил более 50 повреждений, на ликвидацию которых уйдёт порядка 70 млн рублей. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Он подчеркнул, что из-за аварии корабль будет сдан позже.

«Мы, возможно, уйдём вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту», — сказал Рахманов.

Сам плавдок утонул, его будут поднимать со дна. Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, затонувший ПД-50 ухудшает доступ к гавань для работы 82-го судостроительного завода.