«70 тонн упало на палубу»: что известно об инциденте при спуске на воду авианосца «Адмирал Кузнецов»

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один пропал без вести из-за ЧП по время спуска на воду тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. В ночь с 29 на 30 октября по неустановленной причине произошло затопление плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Росляково. Во время спуска на воду «Адмирала Кузнецова» 70-тонный башенный кран упал на палубу. Однако, по словам главы Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова, крейсер не получил существенного ущерба. На месте работают представители экстренных служб и следователи, которые должны установить причины инцидента. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после чрезвычайного происшествия во время спуска на воду в Мурманске тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКр) «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в пресс-релизе.

По предварительной информации, в ночь с 29 на 30 октября из-за нарушения правил его технической эксплуатации произошло затопление плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в Росляково (район Мурманска).

В результате пострадали пять человек: четверых работников извлекли из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести, сообщили в СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте, которые должны выяснить все причины инцидента. Кроме того, следствие даст юридическую оценку действиям руководства судоремонтного завода по обеспечению безопасности работников дока.

По данным пресс-службы губернатора Мурманской области, в 23:56 29 октября диспетчер системы «112» сообщил, что при проведении доковой операции на 82-м судоремонтном заводе произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри ТАВКр «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

К месту происшествия выдвинулись силы и средства постоянной готовности регионального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). После «Адмирал Кузнецов» был буксирами выведен на рейд. В ходе спецоперации был эвакуирован 71 человек.

В 02:40 авианесущий крейсер был отбуксирован на безопасное расстояние, а в 03:30 плавучий док полностью ушёл под воду. Утром 30 октября на место аварии было направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками для проведения дальнейших поисково-спасательных работ.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подтвердила, что в настоящий момент пострадавшими числятся четыре человека. Двое из них госпитализированы (один в тяжёлом состоянии), ещё два работника наблюдаются амбулаторно. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

«О причинах ЧП пока говорить сложно. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы», — сообщила Ковтун.

«Произошёл скачок напряжения»

В пресс-службе ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звёздочка» сообщили ТАСС, что причиной происшествия стал скачок напряжения в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду.

«Произошёл скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчётное погружение дока в воду», — рассказал начальник пресс-службы «Звёздочки» Евгений Гладышев.

При этом в компании «Колэнерго» накануне предупреждали о возможных кратковременных отключениях электроэнергии в различных районах Мурманска и Североморска 29—30 октября из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

В то же время, холдинг «Россети» по итогам внутренней проверки не выявил нарушений энергоснабжения на предприятии. «Сети, питающие подстанцию завода, отработали в штатном режиме. С 12:00 29 октября по 11:30 30 октября отключений в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Колэнерго», питающих 82-й судоремонтный завод в Росляково, не было», — сообщили в компании.

Говоря о повреждениях, которые получил ТАВКр в результате инцидента, Гладышев сообщил РИА Новости, что на палубу корабля с плавучего дока ПД-50 упал строительный кран. При этом повреждения получила только ремонтируемая часть палубы авианосца.

«Башенный кран левого бока ПД-50 упал на техническую часть палубы авианосца, где проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — отметил Гладышев.

В свою очередь, глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил ТАСС, что нанесённый авианесущему крейсеру ущерб объёмный, но не дорогостоящий и не повлияет на сроки ремонта ТАВКр.

«70 тонн упало на палубу. Падение 70-тонной конструкции оставило дыру 4×5 м. Но это структурная конструкция корабля, которая ремонтируется легко и быстро, то есть у нас нет ощущения, что ущерб нанесён палубным конструкциям сколь-либо существенный», — отметил Рахманов.

Глава ОСК отметил, что специалисты оценивают объёмы ущерба в результате падения крана с высоты около 15 метров. Однако уже можно сказать, что это произошло на участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то «жизненно важного» оборудования крейсера.

«Уже были заявления Объединённой судостроительной корпорации о том, что каких-то повреждений, которые способны повлиять на сроки выполнения работ по «Адмиралу Кузнецову», нет», — сказал он, комментируя произошедшее.

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© Sergei Karpukhin

Глава ОСК подтвердил версию, согласно которой произошло отключение внешнего напряжения во время вывода корабля из дока, после чего вода начала поступать в правую часть ПД-50. Это, по словам Рахманова, вызвало крен, из-за которого началось «неконтролируемое снижение двух подъёмных механизмов».

«Это ответственность тех, кто сейчас контролирует 82-й завод, поскольку они отвечали за доковую операцию. В общем, мы знали о том, что состояние дока не очень хорошее. Я не хотел бы сейчас оценивать, насколько это большой риск, мы выполняли эти работы по договору с 82-м заводом», — добавил глава ОСК.

Отмечается, что специалисты должны в кратчайшие сроки получить ответ на вопрос: будет ли восстановлена работоспособность дока, и если да, то когда это произойдёт. «Если ответ будет отрицательный, мы соответственно начнём прорабатывать альтернативные варианты, связанные с техникой и технологией завершения ремонтных работ на корабле», — заявил Рахманов.

При этом источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что операция по подъёму затонувшего плавучего дока может занять от полугода до года.

«Подъём ПД-50 с учётом его больших габаритов и водоизмещения будет очень сложной операцией. Многое зависит от того, в каком положении он находится — стоит ли он на прямом киле или лежит на боку», — отметил собеседник агентства.

«Поскольку при затоплении плавдока образовался его крен, то он, скорее всего, лежит на боку, что, конечно, затруднит операцию. С учётом опыта подъема АПЛ «Курск», операция по подъему ПД-50 займёт минимум полгода, а может затянуться и на год», — добавил источник ТАСС.

Он добавил, что помимо ПД-50 в Северодвинске есть примерно такой же док (ПД-1), который может принимать для ремонта крупные надводные корабли первого ранга, такие как «Адмирал Кузнецов» или тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

Напомним, что работы по ремонту и модернизации «Адмирала Кузнецова» начались в Мурманске в апреле 2018 года. Все необходимые работы должны быть завершены в 2020 году, чтобы в 2021-м корабль вернулся в состав Северного флота.