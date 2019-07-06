Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков
  • Reuters

«Турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море», — сообщили в Кремле.

Кроме того, во время телефонного разговора стороны подчеркнули необходимость прекращения огня и возобновления переговоров в Ливии. Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.

Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата. Расследовать причины трагедии поручено комиссии под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

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