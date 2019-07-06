Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков
- Reuters
«Турецкий лидер выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью российских военных моряков в Баренцевом море», — сообщили в Кремле.
Кроме того, во время телефонного разговора стороны подчеркнули необходимость прекращения огня и возобновления переговоров в Ливии. Президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
1 июля на глубоководном аппарате ВМФ, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников.
Основной причиной инцидента считается пожар в аккумуляторном отсеке аппарата. Расследовать причины трагедии поручено комиссии под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.